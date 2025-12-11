Un hincha de Gimnasia se despertó de un coma y se enteró que Estudiantes ganó el clásico: así fue la reacción

Un hincha de Gimnasia y Esgrima La Plata que cayó desde la tribuna en el estadio del Lobo despertó del coma y, de esta forma, volvió a llevar tranquilidad a sus familiares y amigos. La situación ocurrió durante el partido entre Estudiantes de La Plata y el Lobo. El tema es que después de despertarse se enteró que el Tripero perdió y tuvo una muy mala reacción.

El protagonista se llama Federico Díaz Cano y, según reportó el diario El Dia de La Plata, se enteró de que el Lobo había perdido frente ante Estudiantes en el fútbol argentino que le generó una llamativa reacción. Según indicó el medio platense tuvo "acceso a las declaraciones de sus familiares y amigos". Todo ocurrió en el Estadio Juan Carmelo Zerillo cuando faltaba una hora para el arranque del encuentro y los efectivos de seguridad vieron un hombre tirado en la calle.

El hombre fue trasladado al hospital San Martín, donde permanece internado, con múltiples lesiones: fracturas expuestas en los brazos, un severo traumatismo encéfalo-craneano y diversas heridas internas provocadas por el impacto. En las primeras horas, el equipo médico debió operarlo de urgencia, realizar transfusiones de sangre y asistirlo con respirador debido a la gravedad del cuadro.

Con el paso de los días, su estado comenzó a mostrar señales alentadoras. Según confirmaron fuentes consultadas por El Día, las últimas 12 horas de Federico fueron “positivas” y ya no se registraban pérdidas de sangre activas, aunque seguía conectado al respirador para evitar que su organismo realizara esfuerzos innecesarios.

Las fracturas de sus brazos ya fueron intervenidas quirúrgicamente y los estudios descartaron daños en pulmones y riñones, un alivio dentro de la complejidad de su situación. Su pronóstico quedará sujeto a la evolución que muestre en las próximas jornadas, decisivas para proyectar su recuperación, eventuales secuelas y el inicio de un posible proceso de rehabilitación.