More Rial estaría embarazada de nuevo.

La situación judicial de Morena Rial dio un giro inesperado en las últimas horas, luego de que su abogado, Alejandro Cipolla, confirmara que la joven presenta un atraso de varios meses y síntomas compatibles con un embarazo. La noticia estalló mientras la hija de Jorge Rial continúa detenida y a la espera de novedades sobre su situación procesal.

En diálogo con el programa de Pilar Smith en Net TV, Cipolla detalló que la influencer atraviesa un cuadro que aumentó las sospechas: “More tiene un atraso de tres o cuatro meses. Todavía no se hizo el test, se lo van a hacer. Tiene todos los síntomas: náuseas, siente como que le patea adentro”. Sus palabras reavivaron un tema que ya circulaba en el entorno de la joven, pero que ahora toma una dimensión pública y judicial.

¿Quién sería el padre y dónde lo conoció?

Según revelaron en el ciclo, el posible padre del bebé sería Rodrigo R., un hombre con quien Morena habría iniciado una relación a mediados de agosto, antes de quedar detenida. Ambos se habrían conocido en un contexto religioso, espacio al que la hija de Jorge Rial comenzó a asistir durante ese mes.

La relación tomó vuelo rápidamente, aunque, según indicó Cipolla, actualmente estarían distanciados debido a la situación judicial de la joven. “Sí, el padre sería Rodrigo, pero no sé cuál es su situación. Creo que no están juntos”, señaló el abogado.

Revés judicial para Morena Rial

Mientras avanza la investigación y se espera la confirmación del embarazo, Morena Rial recibió otro revés judicial. En El Diario de Mariana confirmaron que la Cámara de Apelaciones de San Isidro rechazó la solicitud de prisión domiciliaria, que había sido presentada por su defensa.

More Rial no tendrá prisión domiciliaria.

Martín Candalaft explicó que en los documentos presentados por el equipo de Cipolla ya se menciona el posible embarazo como un elemento para morigerar su situación. Sin embargo, la Cámara mantuvo firme la resolución: “Confirman el punto 2 de la resolución del 29 de junio, en cuanto a no hacer lugar a la medida morigeradora de la prisión preventiva. Dicho en pocas palabras, le rechazan la domiciliaria”.

La joven de 26 años continúa detenida mientras avanza el expediente y ahora enfrenta esta nueva arista que complica aún más su situación. Con un embarazo en duda, una relación afectiva interrumpida y una apelación denegada, el caso de Morena Rial vuelve a instalarse en la agenda mediática y judicial.