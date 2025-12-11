Los rituales para evitar la lluvia son una cuestión generacional, por lo que existen desde hace muchos años, existen en distintas culturas alrededor del mundo. Aunque la ciencia no respalda su efectividad, muchas personas siguen confiando en estos métodos tradicionales para "espantar" a las lluvias y tormentas en fechas importantes, como la cena de Nochebuena.

Además de ser hábitos y costumbres de varios años, algunos de estos rituales responden a cultos africanos o creencias populares que pasaron de generación en generación. El más conocido es la cruz de sal.

Este ritual implica dibujar una cruz en la tierra usando sal gruesa y luego clavar un cuchillo en el centro de la cruz. Se cree que esta acción tiene el poder de dispersar las nubes y detener la tormenta.

La sal, símbolo de pureza y protección, actúa como un repelente de la lluvia. Para hacerlo se debe encontrar un espacio en la tierra donde dibujar la cruz, debe tener 30 centímetros por lado. Luego, clavar un cuchillo en el centro y dejarlo allí hasta que la tormenta pase o se considere que el peligro de la misma haya disminuido.

Qué ritual puedo hacer para que deje de llover

Además de la cruz de sal, otro de los rituales que se puede hacer implica usar un hacha. Se deben realizar movimientos hacia las nubes con un hacha y luego clavarla en un trozo de madera. La idea es que el hacha, al cortar el aire en dirección a las nubes, interrumpe la formación de la tormenta y detiene la lluvia.

¿Cómo hacer el ritual del hacha? En primera instancia se debe tener una y realizar, de manera simbólica, el movimiento de corte en dirección a los nubarrones. Después, clavar el hacha en un trozo de madera o suelo y dejarlo en esa posición hasta que pase la tormenta.

¿Qué otros rituales puedo hacer para detener la lluvia?

Ristra de ajos: protección contra tormentas eléctricas

La ristra de ajos es una tradición común en las zonas rurales y se usa para proteger contra las tormentas eléctricas. Se cree que colgar una ristra de ajos en algún clavo o tirante del techo ayuda a amortiguar la intensidad del temporal. Además, el ajo es conocido por sus propiedades protectoras y su uso en rituales de purificación.

Para hacerlo se tienen que atar varios dientes de ajo en una soga para formar una ristra. Una vez formada, hay que colgarla de un clavo o tirante de techo, de ser posible en una ubicación central de la casa y debe dejarse colgada mientras dure el temporal.

Paraguas al revés

Existe otro método que es poco conocido y consiste en poner el paraguas al revés, algunos aseguran que funciona para detener la lluvia. Se debe poner el paraguas abierto al revés en el suelo y dejarlo en esa posición durante varias horas. Se cree que esta acción desorienta a la tormenta y detiene la lluvia.

Huevo estrellado o enterrado

Este último ritual sería uno de los más eficaces para espantar a las lluvias. Consiste en arrojar un huevo contra una pared envuelto en un papel con la siguiente leyenda: "Santa Clara, que no llueva hoy, el huevo se rompe y la lluvia para". Hay otra versión que implica solamente enterrar en el jardín o en una maceta un huevo, mirar al cielo y pedirle a Santa Clara que aleje la lluvia.