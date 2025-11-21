Trump se reúne con Zohran Mamdani, alcalde electo de Nueva York, y elogia su victoria

El presidente de EE UU, Trump, se reúne con el alcalde electo de Nueva York, Mamdani, en la Casa Blanca

21 nov (Reuters) -El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió el viernes en la Casa Blanca la victoria electoral del nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en la primera reunión en persona de los dos polos políticos, que se han enfrentado por todo, desde la inmigración hasta la política económica.

Mamdani, socialista y legislador estatal poco conocido que ganó las elecciones a la alcaldía de Nueva York a principios de mes, solicitó la reunión con Trump para hablar de cuestiones relacionadas con el costo de la vida y la seguridad pública.

"Tenemos una cosa en común: queremos que a esta ciudad nuestra que amamos le vaya muy bien", dijo Trump tras invitar a los periodistas al Despacho Oval después de una reunión privada. "Quiero felicitar al alcalde, realmente hizo una carrera increíble contra gente muy dura, gente muy inteligente".

"Fue una reunión productiva centrada en un lugar de admiración y amor compartidos, que es la ciudad de Nueva York, y la necesidad de ofrecer asequibilidad a los neoyorquinos", dijo por su parte Mamdani.

Trump dijo que estaba contento de dejar a un lado las diferencias partidistas. "Cuanto mejor lo haga, más feliz seré", dijo Trump.

Mientras Mamdani avanzaba en las encuestas hacia la victoria, Trump, republicano, lanzaba amenazas de retirar la financiación federal a la mayor ciudad de Estados Unidos.

El alcalde electo ha criticado regularmente una serie de políticas de Trump, incluidos los planes para intensificar los esfuerzos para aplicar la ley de inmigración en la ciudad de Nueva York, donde cuatro de cada 10 residentes han nacido en el extranjero.

El presidente, de 79 años y antiguo residente en Nueva York, ha tachado a Mamdani, de 34 años, de "lunático de la izquierda radical", comunista y "odia judíos", sin ofrecer pruebas de esas afirmaciones.

Trump moderó su lenguaje el viernes poco antes de la llegada del alcalde electo, diciendo que esperaba que fuera "bastante civilizado" y elogiando a Mamdani por una "exitosa carrera".

"Le estaba pegando un poco fuerte", dijo Trump al programa "The Brian Kilmeade Show" de Fox News. "Creo que nos llevaremos bien. Mira, buscamos lo mismo: queremos hacer fuerte a Nueva York".

(Reportes de Trevor Hunnicutt y Gram Slattery en Washington, Jonathan Allen en Nueva York; Steve Holland, Helen Coster y Bhargav Acharya; Editado en español por Javier López de Lérida)