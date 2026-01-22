Santiago Caputo puso como nuevo titular de la UIF al mejor amigo del titular de la SIDE

Santiago Caputo volvió a mostrar su poderío dentro del Gobierno. Ante la ida de Paul Starc de la UIF, el asesor presidencial designó en su lugar al mejor amigo del nuevo titular de la SIDE. Se trata de Ernesto Gaspari, quien estará a cargo de la Unidad de Información Financiera. Este ex funcionario de Cancillería es un "íntimo" vínculo de Cristian Auguadra, el jefe de los espías que asumió el mes pasado tras la escandalosa salida de Sergio Neiffert.

Tanto la UIF como la SIDE son dos órbitas que lidera políticamente Santiago Caputo desde 2024. Delegadas esas tareas por ambos Milei, el asesor volvió a elegir al sucesor de Starc.

El ahora extitular de la UIF será "reubicado" en otro sector del Gobierno, según confirmaron fuentes del Gobierno a El Destape. "Estaba buscando otra cosa, otro rol", explicaron en Casa Rosada sobre su salida de ese organismo.

Sobre Gaspari, en el caputismo resaltaron ante El Destape: "Experiencia por un lado y confianza por el otro. Cierra bien", aseguraron sobre su designación.

Gaspari era quien manejaba parte de las cuentas durante la gestión en la Cancillería de Jorge Faurie durante el gobierno de Cambiemos. Fue Secretario de Coordinación y Planificación Exterior.

Estos sectores son ocupados generalmente por los vínculos del entorno de Caputo. De hecho, el ex jefe de los espías, Neiffert, era uno de los mejores amigos del padre del asesor de Milei, el escribano Claudio Caputo.

Starc había llegado a la UIF tras la renuncia de Ignacio Yacobucci en abril del año pasado. La decisión fue casi una suerte de "mojada de oreja" de Caputo hacia una de las mayores enemigas que tiene el asesor: María Eugenia Talerico (exvice de la UIF durante el macrismo). El ex fiscal federal Starc es su ex marido.

Lo echaron en diciembre luego de una interna con Caputo y en medio de cruces donde Neiffert intentó "pegarse" a la hermana de Milei, Karina, para sostenerse en su cargo. Pero no logró el cometido. Fue expulsado del Gobierno.

Ayer se dio otro movimiento en un enero que empieza a ser movido. Luis Pierrini renunció como secretario de Transporte y fue reemplazado por Fernando Herrmann.

Este último "es un hombre de Toto". Pierrini había llegado a la cartera en mayo de 2025 como sucesor de Franco Mogetta, el cordobés devenido libertario que quiso empezar a jugar políticamente en su provincia.