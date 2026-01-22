Renunció el titular de la UIF, Paul Starc

El Ministerio de Justicia anunció que el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, renunció a su cargo alegando "razones personales". El ahora ex funcionario del gobierno de Javier Milei será reemplazado por Ernesto Gáspari.

A través de un comunicado, la cartera que comanda Mariano Cuneo Libarona informó que el Starc "ha presentado su renuncia al cargo por razones personales, la cual fue aceptada por las autoridades competentes". El texto señaló que durante su gestión, el ahora ex funcionario "desempeñó sus funciones con profesionalismo y compromiso, contribuyendo a que el sistema de prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo se adecue a los estándares nacionales e internacionales vigentes".

En ese marco, acotaron que "continuará colaborando con el Gobierno Nacional en nuevas responsabilidades vinculadas a tareas de gestión, desarrollo financiero y consolidación institucional".

"En esta nueva etapa", continuó el comunicado, "la UIF será conducida por el licenciado Ernesto Gáspari, profesional con una sólida trayectoria en gestión pública y privada, finanzas y administración". Según se indicó, el nuevo funcionario "cuenta con experiencia en áreas estratégicas del Estado y se desempeñó, entre otras funciones, como secretario de Coordinación y Planificación Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto".

Según señalaron, "bajo esta nueva conducción, la UIF tendrá como objetivo objeto consolidar una gestión técnica y profesional, fortalecer los mecanismos de prevención y control, optimizar el uso de la información financiera y profundizar la cooperación con organismos nacionales e internacionales, en linea con las estrategias del Gobierno nacional".

"Las autoridades nacionales agradecen la labor realizada por el doctor Starc al frente del organismo y expresan su reconocimiento por el trabajo desarrollado", concluyeron. El funcionario había sido anunciado en su cargo en abril del 2025 y había sido promovido por el asesor presidencial Santiago Caputo.

La elección de Starc parecía una fría venganza del asesor presidencial, ya que es ex esposo de la también ex número 2 de la UIF María Eugenia Talerico. Por ese entonces, la ex funcionaria del gobierno de Mauricio Macri presionaba al gobierno mileista para que se apruebe en el Congreso el proyecto de Ficha Limpia.

Durante el período que Starc estuvo en la UIF, el Ejecutivo recortó las funciones del organismo, al que limitó a “recibir, solicitar y archivar información” en el marco de las investigaciones sobre lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Tampoco podrá promover ni ser querellante en dichas causas. Fue una de las funciones por las cuales había sido creado ese organismo autónomo y autárquico.

La salida de Starc es la segunda modificación en el equipo de Milei en 24 horas, ya que anoche dimitió el secretario de transporte Luis Pierrini. Fernando Herrmann será el nuevo titular de la dependencia.