Renunció Pierrini a la secretaría de Transporte: lo reemplaza Fernando Herrmann

Una nueva renuncia en el gobierno de Javier Milei. El secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, presentó este miércoles su dimisión alegando "motivos personales". Fernando Herrmann será el nuevo titular de la dependencia.

Según se señaló, el ministro de Economía, Luis Caputo, "agradeció el compromiso y la labor desarrollada por Pierrini durante su gestión al frente de la Secretaría". En su reemplazo, asumirá como nuevo secretario de Transporte el arquitecto Fernando Herrmann, al que le atribuyeron "una sólida trayectoria profesional vinculada al desarrollo de obras de infraestructura y a la gestión del sector".

Herrmann es arquitecto, egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y posee un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).

Asimismo, a lo largo de su carrera se desempeñó como docente en diversas instituciones académicas, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP).

Pierrini había asumido en mayo del año pasado, siendo el segundo secretario de Transporte del gobierno de Milei. El ahora ex funcionario venía a reemplazar a Franco Mogetta, que provenía de la estructura del ex gobernador de Córdoba Juan Schiaretti.

En 2025 el costo del transporte estuvo por encima de la inflación

El costo del transporte durante el año quedó en un 37% por encima de la inflación, con una suba mensual del 2,3%, por lo que estará por encima del acumulado anual. La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) realizó un minucioso análisis de los distintos componentes e insumos que se utilizan en el transporte y, de enero a diciembre, la evolución de los precios quedó en un 37,03% en general, siendo el combustible, el patentamiento y las tasas con subas por encima del 40% e incluso algunos ítems arriba del 70%.

Tras un primer semestre con ajustes moderados, el Índice de Costos de Transporte (ICT) comenzó a acelerarse a partir de julio y marcó un pico del 4%. Luego siguieron aumentos del 3,5% en agosto, 2,9% en septiembre, 3,3% en octubre y 2,6% en noviembre. Aunque el aumento de diciembre fue menor al de los meses previos, se confirmó la tendencia de aceleración que los costos del sector mostraron desde la segunda mitad de 2025, impulsados principalmente por el combustible. Así, en el último mes de 2025 volvió a destacarse el gasoil, con un alza del 4,4%, luego del incremento récord de noviembre (7,3%).