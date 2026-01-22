Cirstea y Osaka protagonizaron un fuerte cruce en el Australian Open: qué pasó.

Un tenso momento se vivió este jueves en el Australian Open: instantes después de la victoria de Naomi Osaka ante Sorana Cirstea por 6-3, 4-6 y 6-2, la tenista rumana tuvo un cruce de palabras con la japonesa mientras se saludaban en la red. La número 41 del ranking le recriminó por ciertas actitudes durante el partido después de darle la mano con frialdad: "Debes entender lo que es el fair play. Llevas mucho tiempo jugando y no tienes idea de lo que es el juego limpio", le soltó.

El motivo por el cual Cirstea expresó su malestar fueron los reiterados gritos de "¡Vamos!" que Osaka lanzó a lo largo del tercer set al festejar puntos e incluso luego de saques fallidos, una actitud que molestó a la rumana. Incluso llegó a preguntarle a la jueza del partido si eso estaba permitido, aunque ella decidió no intervenir. Finalizado el duelo, la nipona reconoció el caldeado ambiente pero declaró no entender la causa de su enojo; aún así, más tarde, en la conferencia de prensa, pidió disculpas por sus acciones.

Naomi Osaka se disculpó tras su cruce con Sorana Cirstea: "No es mi estilo"

Sobre la pista, Osaka dijo: "Aparentemente hubo muchos comentarios que la enojaron, pero no importa (…) Es una gran jugadora. Creo que este fue su último Abierto de Australia, así que... Bueno. Siento que se enfadara, pero…". Ya en conferencia de prensa, la número 17 del mundo en la actualidad y ganadora de cuatro Grand Slam (US Open en 2018 y 2020, y Australian Open 2019 y 2021) pidió públicamente disculpas por lo que consideró que fueron palabras "irrespetuosas". "Estoy un poco confundida. Supongo que ella estaba muy emocionada y yo también quiero disculparme. Creo que las primeras cosas que dije en la pista fueron irrespetuosas. No me gusta faltar al respeto a la gente, no es mi estilo. Así que, si ella quiere hablarlo, adelante, pero cuando me estoy motivando, no pienso: 'Vale, ahora voy a distraer a la otra persona'. Es algo puramente personal", sentenció.

"Además, la juez árbitro no me dijo que estuviera equivocada, dijo que estaba bien. Eso era lo que pensaba y creía que lo habíamos superado. No soy una persona que reaccione bien cuando se me falta al respeto de forma casual, pero probablemente me pasé en los siguientes puntos", cerró Osaka. Ahora, la japonesa enfrentará este viernes 23 a la local Maddison Inglis en tercera ronda.

Por su parte, Cirstea, que anunció su retiro de la actividad profesional este 2026, decidió no profundizar sobre la situación y decidió quitarle dramatismo al cruce que protagonizó con su rival durante el partido. "No voy a hablar de eso, este es mi último Abierto de Australia. Llevo 20 años jugando y hay más cosas en juego que una discusión de cinco segundos que tuve con Naomi al final. No hubo ningún drama, sólo fue un intercambio de cinco segundos entre dos jugadoras que llevan mucho tiempo en el circuito. Queda entre nosotras", concluyó.

El cronograma de los tenistas argentinos en la tercera ronda del Australian Open