Francisco Cerúndolo ganó fácil en el Australian Open 2026, pasó a tercera ronda y espera rival

El cronograma completo de partidos de los tenistas argentinos en la segunda ronda del Australian Open.

Este martes comienza la segunda ronda del Australian Open 2026 y hay cinco tenistas argentinos que lograron clasificar a esta instancia, un hecho que no ocurría desde 2006. Francisco Cerúndolo continúa a paso firme en el Abierto de Australia 2026 y ya se encuentra en la tercera ronda tras vencer al bosnio Damir Džumhur, despachándolo con un contundente 6-3, 6-2 y 6-1 en apenas una hora y 37 minutos de juego.



Ahora espera por un desafío mayor ante el ganador del duelo entre Andrey Rublev y Jaime Faría, con el objetivo de romper su techo histórico en Melbourne Park. Después de sortear a sus primeros rivales en el debut, Sebastián Báez, Francisco Comesaña, Tomás Etcheverry y Thiago Agustín Tirante continuarán su camino en el primer Grand Slam del año; además, habrá duelo de compatriotas en el dobles masculino.

Los representantes albicelestes ratificaron el buen presente que atraviesa el deporte en este arranque de año, a pesar de que no todos lograron pasar la primera ronda. En cuanto a los dobles, este miércoles debuta la dupla de Máximo González y Andrés Molteni, mientras que Guido Andreozzi jugará con el francés Manuel Guinard frente a los neerlandeses Griekspoor y van de Zandschulp; el jueves, en un curioso cruce, los hermanos Cerúndolo (Francisco y Juan Manuel) se medirán contra 'Tomi' Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli, en un duelo correspondiente a la segunda ronda.

Cómo le fue a los clasificados argentinos en la primera ronda del Australian Open

Sebastián Báez

Báez se llevó un maratónico duelo de más de tres horas frente al francés Giovanni Mpetshi Perricard, ganando con un marcador de 6-4, 6-4, 3-6, 5-7 y 6-3 tras un sólido inicio y mucha lucha en el tramo final. Ahora, se medirá con el italiano Luciano Darderi en la segunda ronda.

Thiago Agustín Tirante

Tirante fue contundente en su estreno en Melbourne, imponiéndose al local Aleksandar Vukic por 7-5, 6-2 y 6-2 con un tenis agresivo y consistente; su próximo rival será el estadounidense Tommy Paul en la segunda ronda. En la edición anterior, el platense de 24 años cayó en el último partido de la qualy ante el brasileño Joao Fonseca.

Francisco Comesaña

El marplatense superó al estadounidense Patrick Kypson 6-2, 6-3, 3-6 y 6-3, mostrando buen nivel a lo largo del encuentro. En su próxima presentación tendrá un desafío difícil frente al estadounidense Frances Tiafoe, número 34 del ranking mundial.

El marplatense irá en segunda ronda contra Frances Tiafoe, número 34 del mundo.

Tomás Etcheverry

Etcheverry protagonizó un auténtico partidazo en la primera ronda al remontar y vencer al serbio Miomir Kecmanovic por 6-2, 3-6, 4-6, 6-3 y 6-4 en casi cuatro horas de batalla, mostrando mucha resistencia física y mental para dar vuelta el match. Su rival, ahora, será el británico Arthur Fery.

El cronograma de los tenistas argentinos en la segunda ronda del Australian Open

Thiago Agustín Tirante vs. Tommy Paul (20°) - Martes 20 de enero, 21 horas.

vs. Tommy Paul (20°) - Martes 20 de enero, 21 horas. Francisco Cerúndolo vs. Damir Džumhur (66°) - Martes 20 de enero, 21 horas.

vs. Damir Džumhur (66°) - Martes 20 de enero, 21 horas. Tomás Etcheverry vs. Arthur Fery (186°) - Martes 20 de enero, 22:10 horas.

vs. Arthur Fery (186°) - Martes 20 de enero, 22:10 horas. Francisco Comesaña vs. Frances Tiafoe (34°) - Miércoles 21 de enero, 6:10 horas.

vs. Frances Tiafoe (34°) - Miércoles 21 de enero, 6:10 horas. Sebastián Báez vs. Luciano Darderi (25°) - Miércoles 21 de enero, horario a definir.

Sebastián Báez y su gran arranque del 2026

El presente de Báez se apoya también en los antecedentes inmediatos. En la primera semana de 2026, el argentino logró la victoria más importante de su carrera al vencer a Taylor Fritz, número 6 del mundo, en la United Cup. En ese mismo certamen también superó al español Jaume Munar y al suizo Stanislas Wawrinka, confirmando su crecimiento competitivo. Con siete títulos ATP en su palmarés, seis sobre polvo de ladrillo y uno en cemento, Báez sigue construyendo una carrera sólida y cada vez más completa. Auckland aparece como una nueva señal de que su techo todavía está lejos.