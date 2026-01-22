Conflicto en Nucleoeléctrica: denuncias y contradenuncias por compras y contrataciones

El comité de integridad de la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A (NA-SA), se reunió este miércoles y decidió quitarle la firma a dos gerentes clave de la gestión del presidente de la compañía, Demian Reidel. Se trata de Marcelo Famá, Gerente General, y Hernán Pantuso, Gerente de Coordinación Administrativa; dos funcionarios nombrados por Reidel, un hombre de confianza y llegada del presidente, Javier Milei. El escándalo se desató a semanas de que el jefe de Estado haya autorizado un proceso de privatización al autorizar la licitación del 44% de las acciones de NA-SA.

El mismo Comité restituyó y le devolvió la firma a Fernando Monserrat, quien había quedado relegado en su cargo por Famá. Los hechos acontecieron por una licitación publicada en el Boletín Oficial en octubre de 2025 para contratar un nuevo servicio de limpieza en la Central Nuclear Atucha (CNA), Central Nuclear Embalse (CNE) y el Hostal que está en Córdoba que utilizan los empleados y empleadas que viajan desde Buenos Aires. Al respecto, desde NA-SA remarcaron que "el conflicto no nace de una irregularidad detectada, sino de la implementación de controles más estrictos en compras y contrataciones dentro de Nucleoeléctrica Argentina".

La licitación de la discordia

Actualmente la empresa a cargo de realizar dicho servicio es Claryty S.RL. por un monto total de un poco más de 4 mil millones de pesos.

El 12 de noviembre de 2025 se realizó la apertura de oferentes de la licitación N 64001 de "servicio de limpieza" en la Central Nuclear Atucha, Central Nuclear Embalse y el Hostal de la Centra ubicado en Córdoba. Se presentaron 12 propuestas pero sólo 2 se evaluaron para ser contratadas.

Denuncias y contradenuncias

El 5 de enero pasado, el gerente de la Central Nuclear Atucha I-II, Juan Pablo Nolasco Sáenz, presentó ante el Comité de integridad de NA-SA presentó una denuncia contra Hernán Pantuso y el proceso posterior a la apertura de sobres y el intento de contratación de una nueva empresa.

El Destape accedió al documento presentado por Nolasco, el cual detalla cronológicamente los hechos. Así, el miércoles 3 de diciembre se remitió un "Análisis Técnico al Departamento de Evaluación de Ofertas (DEO)", que concluía LX Argentina y La Mantovana eran las dos empresa que "cumplían técnicamente" los requisitos. Vale remarcar que la compañía LX Argentina, tiene contratos con el Gobierno de la Ciudad y estuvo involucrada en los “aportantes truchos” en la campaña de la entonces fuerza de Mauricio Macri, Cambiemos, en 2019.

Los problemas comenzaron a partir del viernes 12 de diciembre cuando los análisis económicos de las 2 empresas mencionadas no cerraban. De la documentación se desprende que las propuestas "eran más elevadas que la empresa actual".

Llamativamente, apareció un tercer proveedor - Limpiolux S.A. - en la instancia de Análisis Económico, pese a que "no había sido evaluado en la etapa previa de Análisis Técnico" por el sector requirente.

El 16 de diciembre, Walter Paludi, del Departamento de Evaluación pidió nuevos requerimientos a Camila Marina, administradora del Contrato de Limpieza, como "la certificación del servicio actual de limpieza", si la actual empresa "cubría con todas las exigencias de calidad", el "valor mensual" de cada trabajador de limpieza. Los cruces de información continuaron hasta el 19 de diciembre.

El viernes 26 de diciembre el propio Hernán Pantuso pidió revisar el "análisis económico" teniendo un cuenta un nuevo análisis del Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina (SOMRA) y Departamento de Evaluación de Ofertas.

El informe de Nolasco

Luego de conocer estos pedidos, Nolasco solicitó a las empleadas "no participar más en el Análisis Económico" ya que , "Hernán Pantuso debería dirigirse, por su posición jerárquica para dar directivas, con un superior equivalente y no con una empleada de menor rango, ajena a su dependencia y salteando completamente la línea de mando, ya que podría configurarse una situación de abuso de autoridad, si la comunicación implica el cumplimiento de directivas".

"El cálculo presentado para justificar como razonable el monto ofertado por LX Argentina S.A. ignora la evidencia de los importes efectivamente abonados durante años de prestación del mismo servicio, en forma satisfactoria y sin reclamos significativos", agregó. El informe establece un monto total de $10.783.947.120,00, por 24 meses, siendo un 136,32% más elevado.

Además remarcó que "la comparación con servicios anteriores de similares características es una de las bases de comparación más sólida e incuestionable al momento de expedirse respecto a la razonabilidad del monto de la nueva contratación. De concretarse esta contratación, se incurriría en un gasto superior al doble del que históricamente se ha pagado, lo que constituiría un perjuicio económico claro e inaceptable".

El conflicto continuó durante diciembre y los primeros días de enero. Finalmente, el 8 de enero pasado, Fermín Larrarte, gerente de Abastecimiento y Contrataciones, declaró "fracasada" la Licitación Pública en debate, e instruyó a la Subgerencia de Compras y Contrataciones a "impulsar de manera inmediata un nuevo procedimiento licitatorio para el Lote 5".

La contradenuncia

El 21 de enero y antes de que el Comité de Integridad de Nucleoeléctrica Argentina S.A se reuniera para tratar la presentación de Nolasco, Hernán Pantuso hizo su propia presentación y argumentó que - desde que Reidel está a cargo - la gestión "impulsó un proceso de fortalecimiento de los mecanismos de contratación orientado a alinear los procedimientos con estándares de control, integridad y orden administrativo, privilegiando criterios objetivos y verificables por sobre apreciaciones discrecionales".

Además, Pantuso apuntó contra Nolasco y expuso un proceso licitatorio de 2023 en el que éste participó y habría autorizado un presupuesto un 300 % mayor. "La denuncia aparece coordinada: empleados y empresas repiten el mismo relato, en el mismo momento, lo que refuerza la idea de una reacción organizada frente al cierre de un sistema permisivo", remarcó.