Vuelve "Drive to Survive": la expectativa por el protagonismo que podría tener Franco Colapinto en la nueva temporada

Como cada año, el inicio de una nueva edición del campeonato de la Fórmula 1 se palpita con una nueva temporada de Drive to Survive, la serie que desde 2019 narra los sucesos del año anterior de la máxima categoría. El estilo que tiene la producción de Netflix para contar las historias ha generado tanto adeptos como detractores, especialmente con lo sucedido con la séptima temporada estrenada en marzo del 2025.

Y es que con el debut de Franco Colapinto en el GP de Italia 2024, muchos fanáticos esperaban que el piloto argentino tenga al menos un capítulo como protagonista o, al menos, que tenga minutos en pantalla en un episodio dedicado a Williams. Sin embargo, eso no sucedió y el pilarense pasó sin pena ni gloria por la docuserie, lo que generó cierto disgusto entre sus seguidores.

A pesar de esto, lo cierto es que Netflix tiene la posibilidad de redimirse con la octava temporada, que fue anunciada este miércoles con fecha de estreno para el próximo 27 de febrero. A través de sus redes sociales, la plataforma de streaming presentó un póster promocional que tiene como protagonistas a Lewis Hamilton, Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri y George Russell, sin señales del argentino.

No obstante, con todo lo que sucedió con Colapinto en la temporada pasada, se considera que hay material suficiente como para que el pilarense tenga un episodio, especialmente porque será titular de Alpine en este 2026. Desde su llegada a la escudería francesa, Franco fue el eje de atención tras la salida de Jack Doohan, con momentos como su polémico adelantamiento a Pierre Gasly en Austin que lo hizo recibir un llamado de atención por parte del equipo de Enstone.

Cabe mencionar que, hasta el momento, no se ha publicado un tráiler que muestre algunas de las escenas que formarán parte de la nueva entrega, algo que se espera que salga a la luz en las próximas semanas. Lo que sí se sabe es que el eje estará puesto en la lucha por el campeonato entre Norris, Verstappen y Piastri, algo que fue adelantado por el sitio oficial de la F1.

