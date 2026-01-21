Colapinto será titular por primera vez en la F1.

El regreso de la Fórmula 1 está cada vez más cerca, algo que no estamos acostumbrados a ver a mediados de enero, pero que se da por la actualización del reglamento técnico, que exige una mayor cantidad de prácticas de pretemporada. De hecho, la primera parte de las sesiones se realizará a fin de mes en el Circuito de Barcelona-Cataluña, por lo que la mayoría de los equipos presentará sus coches en el transcurso de esta semana.

Ahora bien, de la mano de la presentación de los monoplazas de la nueva era de la F1 también se suele dar las primeras imágenes de las indumentarias que usará cada escudería, un aspecto que ya fue cubierto por Alpine. Y es que este lunes, la escudería francesa dio a conocer las nuevas remeras y chombas que usará todo el equipo en este 2026, aunque lo llamativo fue que la presentación se hizo de la mano de Franco Colapinto.

Por medio de sus redes sociales, el equipo de Enstone subió fotos del piloto argentino y de su compañero, Pierre Gasly, quienes posaron para la ocasión sus nuevas remeras de color azul Francia. A diferencia del año pasado, en el que la indumentaria tiraba a un azul oscuro combinado con rosa, este diseño es casi completamente azul, con un tono más claro y el uso de rosa solamente para unas líneas de detalle y el logo de BWT, principal patrocinador de Alpine.

A eso se suma el uso de blanco para el logo y nombre la escudería y otros patrocinadores, tales como Eni, MSC, Moser Watch, RS Turbo y Castore, que inició su asociación con el equipo galo hace una semana. “Otra pieza del rompecabezas. Presentamos nuestro kit oficial del equipo Castore 2026. Disponible próximamente”, escribieron desde Alpine en sus cuentas oficiales.

Cabe mencionar que la presentación del A526, nombre que recibió el nuevo monoplaza de Alpine, será presentado el próximo viernes en Barcelona, además de que el jueves Gasly hará el shakedown en Silverstone junto a las tomas para las filmaciones promocionales. Por lo tanto, se espera que los monos, los trajes que usan los pilotos dentro del coche, sean revelados en estos días.

Así se ve la nueva remera de Alpine para la F1 2026.

El esperanzador mensaje de Colapinto

Franco Colapinto volvió a trabajar en Alpine la semana pasada luego de un merecido descanso, sumando horas en el simulador y, cómo no, protagonizando posteos en las redes sociales del equipo. El jueves pasado, mediante un video publicado por el equipo galo, el argentino afirmó: “Muy listo y recargado para esta temporada. Nueva era, nuevo auto, nuevo motor. Muy emocionado por el equipo. Los chicos se están preparando. Vamos a estar en el simulador. Preparándonos para este gran año que tenemos por delante. Nos vemos pronto”.