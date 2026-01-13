Alpine viene de quedar último en 2025.

Con el comienzo de las primeras presentaciones de los monoplazas en tan solo unos días, el regreso de la Fórmula 1 se palpita más que nunca y crece la expectativa sobre lo que traerá esta nueva edición del campeonato del mundo. No solo se trata de una temporada más, sino del inicio de una nueva era, con nuevos motores, nuevos monoplazas, nuevas tecnologías e incluso el ingreso de Cadillac como la decimoprimera escudería.

En este contexto, la F1 ha abierto una votación en su sitio oficial sobre cuál será la mejor dupla en este 2026, la cual ha arrojado una serie de resultados que no sorprenden a los principales seguidores de la competencia. Y es que en la cima, con un 34%, aparecen Lando Norris y Oscar Piastri, los pilotos de McLaren que lograron retener la corona en Constructores el año pasado y que fueron protagonistas de la lucha por el título, que finalmente quedó en manos del británico.

Detrás de los McLaren, la sorpresa la dio Ferrari con el 17% que recibieron Lewis Hamilton y Charles Leclerc, quienes no tuvieron un buen 2025 en su primer año juntos, en especial porque al heptacampeón le costó mucho la adaptación. El podio lo completaron Max Verstappen e Isack Hadjar, la nueva dupla que tendrá Red Bull tras la salida de Yuki Tsunoda y que obtuvo un 15% del apoyo de los aficionados para este año.

Otra sorpresa se dio en el cuarto lugar, ocupado por Sergio Pérez y Valtteri Bottas en su regreso a la F1 máxima categoría con Cadillac, equipo que recibió el 11% de los votos, un punto por encima de Mercedes, que se quedó en 10%. Ahora bien, el caso de Alpine resulta curioso, ya que los aficionados no han mostrado mucho apoyo a la dupla de Franco Colapinto y Pierre Gasly, que apenas recibieron el 5% de los votos.

De hecho, la escudería francesa quedó en el séptimo lugar en la consideración de los fanáticos, que los situaron por debajo de Williams, que se mantiene sexto con el 6%. Incluso así, Alpine no fue el equipo menos votado, ya que logró estar por encima de Aston Martin, Audi, Racing Bulls y Haas, con la salvedad de que estas dos últimas escuderías ni siquiera recibieron votos.

McLaren obtuvo la doble corona en 2025.

Resultados de la votación de la mejor dupla de la F1 2026