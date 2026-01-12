El pilarense celebró la actuación de los hermanos en el Dakar.

Mientras que los fanáticos esperan por el regreso de la Fórmula 1 para volver a ver a Franco Colapinto, la representación internacional de Argentina se está dando de la mejor manera en el Rally Dakar, competencia en la que los hermanos Benavidez obtuvieron notables resultados. De hecho, este domingo se dio un suceso histórico en la séptima etapa que une Riyadh con Wadi Ad Dawasir en un recorrido de 876 kilómetros.

Con la motocicleta de Red Bull KTM Factory Racing, Luciano ganó la carrera de motos con un tiempo de 4:00.56, mientras que en la categoría Challenger de los autos, Kevin también se hizo con la victoria en 4:22.57 a bordo del auto de Odyssey Academy by BBR junto a Luciano Sisterna, su copiloto. Es la primera vez que dos hermanos ganan en el mismo día en dos categorías distintas en el Rally Dakar, algo que no pasó desapercibido a Colapinto.

El suceso marca todo un acontecimiento en la competencia disputada en Arabia Saudita, por lo que Luciano no dudó en subir un posteo en sus redes sociales junto a su hermano. “Benavides day. Hicimos historia en el Dakar al ser los primeros hermanos en ganar el mismo día una etapa. Vamos Argentina”, había escrito el motociclista en un posteo de Instagram, que fue acompañado con un video que muestra el momento en que fue a recibir a Kevin tras cruzar la línea de meta.

Fue allí cuando se hizo presente Colapinto, que es un fiel seguidor del Dakar desde pequeño y ya había mostrado su apoyo por los hermanos hace unos días en las redes sociales. A través de un comentario en el posteo de Luciano, el pilarense escribió: “Qué bestias ustedes dos, no cualquier familia mete doble P1. Lindos genes les tocaron”. Dicho comentario causó furor entre los fanáticos, que celebraron la actitud de Franco por seguir las actuaciones de sus compatriotas por fuera de la máxima categoría.

Argentinos en el Dakar: ¿Cómo les está yendo a los hermanos Benavidez?

A falta de cinco etapas para el cierre del Rally Dakar 2026, Luciano Benavidez se ha convertido en el nuevo líder de motocicletas tras ganar nuevamente en la octava etapa, en la que le ganó al australiano Daniel Sanders por casi cinco minutos. Gracias a eso, ahora el argentino lidera la clasificación general con un tiempo total de 33H:18’:50’’, con una diferencia de apenas diez segundos sobre el oceánico, que acarrea una penalización de seis minutos.

El Dakar le dedicó un posteo a los hermanos.

Por su parte, Kevin está decimotercero en la tabla Challenger de coches a tres horas y media de la dupla española de Pau Navarro y Jan Rosa, que lideran con 36H:18’:05’’. Además, el argentino tiene una penalización de 3:20 minutos y viene de quedar octavo en el recorrido realizado en Wadi Ad Dawasir.