Colapinto buscará su renovación para 2027.

Después de un 2025 complicado, sin lograr sumar puntos en su primer año con Alpine, Franco Colapinto quiere arrancar el 2026 en lo alto en la que será su primera temporada como titular en la Fórmula 1. Por tal motivo, el pilarense apenas estuvo unas semanas en Argentina antes de emprender su viaje de regreso a la sede de Enstone en el primer fin de semana después de Año Nuevo, de manera de ayudar con el desarrollo del A526.

Ahora bien, durante su estadía en Buenos Aires, el piloto argentino hizo diferentes actividades, como entrenar en el club de Pilar, ir a comprar un asado en un mercado de barrio en San Andrés de Giles y participar de algunas entrevistas. Pero consciente de que está obligado a tener un buen rendimiento en esta temporada para ganarse la renovación de cara al 2027, Colapinto trató de no dejar de lado su aspecto físico.

De hecho, este fin de semana salió a la luz un video de Franco corriendo bajo la lluvia por una ruta mientras era filmado desde una camioneta, evidenciando el aumento de masa muscular del pilarense en el tren superior. “Colapinto corre bajo la lluvia y se pone a punto para la temporada 2026 de la Fórmula 1. ¡Ojo. Está enorme!”, escribieron desde las redes sociales de SporsCenter dando a conocer el video del piloto.

Dichas imágenes habrían sido tomadas antes del regreso de piloto de Alpine a Europa, aunque no se verifica si se trata de territorio argentino o uruguayo. Y es que antes de volverse a Enstone, “Fran” visitó Uruguay para hacer el recorrido que le había quedado pendiente de su visita anterior, tal como lo afirmó en sus redes: “Feliz de haber conocido y recorrido este país antes de volver a Europa. Nos vemos pronto”.

La bancada de Alpine a Colapinto

El hecho de no haber sumado puntos en 2025 hizo cuestionable la renovación de Franco Colapinto en Alpine en algunos medios europeos, pero Steve Nielsen remarcó la importancia de haber tomado esa decisión. “Franco es un piloto joven. Hemos visto a otros pilotos jóvenes atravesar períodos buenos y difíciles; él está en ese proceso”, comenzó el director de Alpine en declaraciones rescatadas por Motorsport.

El argentino volverá a correr en marzo.

“Hubo carreras previamente en el año en las que estuvo a la par de Pierre, y en un par de ocasiones quizá incluso fue más rápido que Pierre en carrera. Está en ese camino, y le daremos todo el apoyo que necesite para ser lo más rápido posible”, agregó el británico, que también señaló el objetivo del equipo con el argentino: “Necesitamos estabilidad en el segundo auto y necesitamos dar tiempo para que ese talento madure y nos entregue puntos. Se necesitan dos pilotos”.