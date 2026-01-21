Colapinto necesita puntos para renovar para el 2027.

El 2025 no fue un buen año para Alpine, que prefirió sacrificar el rendimiento del A525 en pos de tener más tiempo para el desarrollo del A526, una decisión que condicionó la temporada del equipo galo. A eso se sumaron los costosos accidentes que protagonizó Jack Doohan en el inicio del campeonato, algo que motivó el regreso de Franco Colapinto a partir del GP de Ímola, ya en el marco de la séptima fecha.

Inicialmente, el objetivo del piloto argentino era llegar a la zona de puntos y, aunque estuvo cerca de hacerlo en el GP de Países Bajos, finalmente le resultó imposible sumar con el A525 y quedó en el fondo de la tabla. Al igual que Colapinto, Alpine también cerró el año pasado en el último lugar con apenas 22 puntos, los cuales fueron conseguidos por Pierre Gasly, que llegó a sumar en seis de las 24 fechas que tuvo el calendario.

Como resultado, la escudería francesa recibió el premio más bajo por parte de la F1, un total de 75 millones de dólares, mientras que McLaren, el campeón de la Copa de Constructores, obtuvo 175 millones. Ahora bien, la máxima categoría sumará un nuevo equipo en este 2026 con el ingreso de Cadillac, lo que requiere una actualización en los montos que se repartirán a fin de año y hace posible calcular el piso en premios.

De acuerdo con Bolavip, en Alpine ya tienen conocimiento de que lo mínimo que podrán ganar en el campeonato de constructores son 60 millones de dólares, monto que percibiría el equipo que termine en el último puesto en la temporada. De ahí que uno de los principales objetivos de la escudería francesa sea puntuar tanto con Gasly como con Colapinto, que tendrá que cumplir con llevar al A526 dentro de los diez primeros en cada fin de semana de carrera.

Y es que la diferencia entre un decimoprimer y un décimo lugar se mide en millones de dólares, por lo que mientras más avance el equipo en la tabla, mayores serán los ingresos hacia fin de año. La importancia de esto no radica solamente en engrosar la billetera de Alpine, sino en aumentar las capacidades económicas para 2027 en todo lo que tiene que ver con el presupuesto para los monoplazas, logística, sueldos del personal y traslados, entre otros aspectos.

Alpine viene de uno de sus peores años en la F1.

Fechas clave para Alpine

Este jueves, Alpine realizará los primeros test del A526 en Silverstone, mientras que la presentación del monoplaza se realizará el viernes a bordo de un crucero frente a las costas de Barcelona. Ya para el lunes arrancará la primera parte de la pretemporada en Montmeló, con sesiones desde el 26 al 30 de este mes, mientras que las otras dos partes restantes serán en el Circuito Internacional de Baréin del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes.