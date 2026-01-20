Colapinto reveló su gusto particular por los perfumes.

Desde su llegada a la Fórmula 1 de la mano de Williams en aquel GP de Italia 2024, Franco Colapinto se convirtió en uno de los principales protagonistas del paddock, incluso cuando le tocó estar fuera de pista. El pilarense, que pertenecía a la academia del equipo inglés, se sumó a la competencia para las últimas nueve fechas de aquella temporada, a sabiendas de que no tenía chances de mantener su asiento para el 2025.

El hecho de que Williams ya tenía fichado a Carlos Sainz con anterioridad anulaba cualquier chance de que pueda tener continuidad en el equipo de Grove, motivo por el que el piloto argentino buscó llamar la atención de otras escuderías. En dicho contexto, Colapinto no solo sorprendió con su rendimiento en pista, sino que también brindó varias entrevistas que lo ayudaron a posicionarse como uno de los favoritos del público.

De hecho, tras el cierre del campeonato del 2024 en Abu Dhabi, el pilarense tuvo una entrevista con la reconocida revista GQ, en la que habló de diversos aspectos de su vida privada. Uno de los detalles que contó Franco fue que le gusta mucho estar perfumado, por lo que siempre tiene a mano varias fragancias para cada situación, aunque no hay dudas de que tiene una que se lleva toda su atención.

“Tengo muchas fragancias, de vez en cuando hago un mix. Mi preferido se llama Old Fashioned, tiene olor a whisky y es el que uso todos los días, también en las carreras”, reveló el ahora piloto de Alpine. Con respecto a cómo conoció la marca, Colapinto reconoció que fueron unos amigos quienes se la recomendaron, lo que, en combinación con su tiempo libre en aeropuertos, le permitió comprarse un perfume.

En la entrevista, Franco mostró su Old Fashioned de Kilian Paris de 50 ml, que cual cuesta unos 90 dólares, aunque en Argentina puede encontrarse por encima de los 800 mil pesos. Al momento de mostrar el perfume, el pilarense reconoció que hasta hace poco tiempo no se aplicaba correctamente la fragancia. “Yo me echaba bastante, pasa que después se lo impregnás a la gente de tu alrededor, es molesto para los demás”, explicó antes de señalar que solo hay que ponerse una vez en el cuello y otra en el brazo.

El perfume incluso tiene un embase en forma de trago.

Presentación del A526

Luego de las presentaciones de Red Bull, Racing Bulls y Haas, las presentaciones seguirán en esta semana previa al inicio de la pretemporada en el Circuito de Barcelona-Cataluña. De hecho, Alpine hará la presentación del A526 este viernes a partir de las 17:30 horas de Argentina en Montmeló con la presencia de Colapinto y Gasly, quien también participará de las filmaciones promocionales en Silverstone un día antes.