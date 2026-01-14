Cadillac/General Motors se unirá a la F1 este año.

Para este 2026, una de las principales novedades que traerá la Fórmula 1 es el ingreso de Cadillac como decimoprimera escudería, con el regreso de Sergio Pérez y Valtteri Bottas a la máxima categoría. De ahí que una de las máximas dudas de cara al inicio de la nueva edición del campeonato del mundo sea la identidad visual que tendrá el equipo estadounidense, del que por ahora solamente se conoce el logo.

Hasta hace unos días, se creía que la presentación del monoplaza se daría durante la segunda quincena de enero debido al comienzo de la pretemporada a fin de mes en el Circuito de Barcelona-Cataluña, pero no será así. Fiel a las costumbres estadounidenses, Cadillac se guardó las primeras imágenes del coche para el próximo 8 de febrero, día en que emitirá la presentación durante el Super Bowl de la NFL.

Como consecuencia de esta decisión, lo esperable era que Cadillac, al igual que Aston Martin, se presente en Barcelona con el monoplaza en negro, de manera tal de no revelar los detalles aerodinámicos de la construcción. Sin embargo, el equipo norteamericano anunció este martes que usará una decoración especial para su primera salida a pista en su ingreso a la F1, aunque protegiendo la privacidad del diseño.

Con un diseño visual monocromático, Cadillac se hará presente con una decoración vanguardista, con el coche casi completamente negro, de no ser por la tipografía blanca que recorre parte del coche con el nombre de la escudería. Sin duda, se trata de una versión llamativa para su aparición en las pistas, aunque está confirmado que no será la livery oficial que se utilizará en el inicio de la temporada.

De hecho, se sabe que Cadillac, con su presentación programada para el 8 de febrero, debería presentarse con su livery en la segunda parte de la pretemporada, que se realizará en el Circuito Internacional de Baréin entre el 11 y 13, mientras que la tercera será entre el 18 y 20. Por lo tanto, esta decoración solamente se utilizaría durante los cinco días de acción que habrá en Barcelona, sesión que se hará a puertas cerradas sin presencia de la prensa.

Así se verá el Cadillac en Barcelona.

Presentaciones de los monoplazas de la F1 2026