Nancy Pazos humilló a Jonatan Viale y Gabriel Anello por su vínculo con Milei: "Tendrán el mismo"

Nancy Pazos humilló a Jonatan Viale y Gabriel Anello por su vínculo con Milei.

La periodista Nancy Pazos expuso a los periodistas Jonatan Viale y Gabriel Anello, quienes publicaron mensajes muy similares en la red social X después del discurso del presidente Javier Milei en el Foro Económico de Davos.

Tras el discurso del jefe de Estado, tanto Viale como Anello destacaron el mismo fragmento de las palabras presidenciales. "América será el faro de luz que vuelva a encender a Occidente. Libertad, igualdad ante la ley, democracia, propiedad privada, mérito, racionalidad, pensamiento crítico, ciencia y progreso, valores judeocristianos, ética del trabajo, recompensa al esfuerzo individual", dijo Milei en el fragmento que replicaron los periodistas.

Mientras Viale expresó que "coincidía con este mensaje de fondo", Anello tuiteó: "Este mensaje de Javier Milei en Davos no puede pasar desapercibido".

La humillación de Nancy Pazos a Jontatan Viale y Gabriel Anello.

La letal respuesta de Nancy Pazos

Fue en ese momento que Nancy Pazos, periodista de Radio 10, C5N y Telefe expuso a ambos comunicadores con un mensaje letal en las redes sociales. "Cambien aunque sea una coma para que no se note taaaantooo (sic)", tuiteó Pazos.

"De onda, Gabriel Anello y Jonatan Viale. ¿O tendrán el mismo community manager?", sentenció la reconocida periodista.