Milei prepara su encuentro con Trump y espera ahorrarse los USD1000 MM para ingresar a la "Junta de Paz"

Javier Milei se volverá a ver cara a cara con Donald Trump. Será mañana en Davos, Suiza, donde ambos presidentes disertaron este miércoles. Este jueves, a las 6.30 hora argentina, el mandatario de Estados Unidos encabezará el lanzamiento del Board of Peace (Junta de Paz), la nueva "ONU de la ultraderecha".

Será la ceremonia de firma de la Junta. Habrá representación de pocos países. Al momento son Kazajstán, Uzbekistán, Bielorrusia, Hungría, Canadá, Paraguay, Israel, Arabia Saudita, Turquía, Egipto, Jordania, Indonesia, Pakistán, Qatar y obviamente Argentina. Fueron invitados otras naciones que no confirmaron su presencia o directamente declinaron la invitación.

Israel confirmó recién este jueves su participación luego del rechazo de la Junta por Gaza dentro de este nuevo proyecto. Estados Unidos nombró el sábado a los primeros miembros de este comité, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, un funcionario qatarí, el ex primer ministro británico Tony Blair y el yerno de Trump, Jared Kushner. Desde el Gobierno de Benjamin Netanyahu afirmaron "no fue coordinado con Israel y es contrario a su política". Finalmente hoy cambiaron de opinión.

Milei tiene una dificultad y es la membresía por invitación al grupo. Está limitada a tres años. Salvo los Estados que contribuyan con más de mil millones de dólares a la financiación de la Junta de Paz y se convierten en miembros sin límite temporal.

En el Gobierno creen que Trump le perdonará pagar ese monto a Milei para ser parte de la Junta de Paz. "No sabemos de dónde va a salir esa guita. Hoy no la podemos pagar. Es imposible", afirmaron a El Destape.

El diario del Gobierno, La Derecha Diario, salió a filtrar que Trump no le cobrará esa suma a Argentina para poder ser parte del grupo más allá de los primeros tres años. El diario ultraoficialista tuiteó anoche: "Excelente noticia: Donald Trump no le cobrará a la Argentina de Milei los 1.000 millones de dólares que le cobrará a los demás países para ingresar como miembros permanentes del Consejo de Paz que gobernará Gaza".

El medio libertario hace referencia a que la primera misión de la Junta de Paz será un proceso para ocupar Gaza a través de un gobierno puramente técnico formado por palestinos que no pertenezcan al grupo terrorista Hamas.

Este tipo de cuestiones sobre la membresía y las misiones será plasmadas mañana mismo en la carta que definirá el futuro del grupo y de las naciones que lo integren en esta primera etapa.