Consumo por el piso: la venta en supermercados registró la peor caída desde 2023

La venta en supermercados en noviembre arrojó un dato demoledor: se desplomó 3,8% respecto a octubre, el peor registro desde diciembre de 2023. Al mismo tiempo, en autoservicios mayoristas hubo una caída profunda de 8,3%, según informó el Indec. Por su parte, las ventas totales a precios constantes en grandes centros de compras disminuyeron 2,3% respecto al mismo mes del año anterior.

Las ventas de supermercados registraron un marcador negativo en noviembre, con una caída de 3,8% respecto del mes anterior. El índice de ventas totales a precios constantes mostró una disminución de 2,8% respecto a igual mes de 2024. Asimismo, el acumulado enero-noviembre de 2025 presentó una variación positiva de 2,2% respecto a igual período de 2024.

En las ventas totales a precios corrientes, los grupos de artículos con los aumentos más significativos, según su variación interanual, fueron: “Carnes”, con 48,3%; “Alimentos preparados y rotisería”, con 34,7%; “Otros”, con 31,4%; y “Panadería”, con 27,4%.

Respecto a medios de pago, las ventas a precios corrientes realizadas en efectivo representaron el 16,3% de las ventas totales y muestra un aumento de 20,8% respecto a noviembre de 2024. Por su parte, las efectuadas mediante tarjeta de débito significaron el 25,2% de las ventas totales y una variación positiva de 22,1% respecto al mismo mes del año anterior.

Por su parte, las ventas a precios corrientes abonadas con tarjeta de crédito representaron el 44,6% de las ventas totales y una variación positiva respecto a octubre de 2024 de 13,7%.

Mayoristas y shoppings: otro derrumbe

En noviembre, el Índice de ventas mayoristas totales a precios constantes mostró una disminución de 8,3% respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-noviembre de 2025 registra una caída de 7,7% respecto a igual período de 2024. Además, el índice de la serie desestacionalizada creció 1,3% respecto al mes anterior.

En las ventas totales a precios corrientes, los grupos de artículos con los aumentos más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron: “Carnes”, con 46,1%; “Almacén”, con 22,1%; “Otros”, con 13,3%; y “Bebidas”, con 10,2%.

Por su parte, en el segmento de grandes centros de compra, Las ventas totales a precios constantes alcanzaron un total de 6.587,6 millones de pesos, lo que representa una caída de 2,3% respecto al mismo mes del año anterior.