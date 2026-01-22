Los precios de los alimentos vuelven a presionar la inflación en enero: subas de hasta 4% en la tercera semana del mes

Los precios de los alimentos retomaron la presión inflacionaria durante la tercera semana de enero, en un contexto de aumentos persistentes y elevada dispersión entre rubros. Aunque el ritmo semanal mostró una leve desaceleración, el arrastre previo mantiene elevada la inflación del mes, con los productos esenciales de la canasta básica como uno de los principales motores. Aunque menor a diciembre, las proyecciones anticipan un enero todavía exigente para el bolsillo.

Durante la tercera semana de enero, los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar registraron un aumento del 0,4%, una cifra menor a la semana previa, pero insuficiente para aliviar el panorama general. Con este resultado, el rubro acumula una suba del 2,5% en el promedio de las últimas cuatro semanas, consolidándose como uno de los capítulos que más inciden en la inflación mensual.

Al incorporar el consumo fuera del hogar, que mostró incrementos más moderados, la inflación total del rubro alimentos se proyecta en torno al 2,5% para enero, un nivel elevado si se considera el proceso de desaceleración que busca mostrar el Gobierno, pero que hace siete meses no se vislumbra en los informes del Indec.

Verduras y lácteos, entre los principales aumentos

El comportamiento interno de los alimentos volvió a ser heterogéneo. Las verduras encabezaron las subas, con un incremento semanal del 2%, impulsado por aumentos en tomates y verduras frescas, que más que compensaron la baja registrada en la papa.

En paralelo, los productos lácteos y huevos avanzaron un 0,6%, con fuertes subas en quesos blandos y untables, que llegaron hasta el 4% semanal. Este desempeño contrasta con caídas marcadas en productos como la manteca y la crema, que mostraron retrocesos superiores al 3%.

Carnes: señales de desaceleración tras el pico de diciembre

A diferencia de lo ocurrido en diciembre, las carnes mostraron una moderación en la tercera semana de enero. El rubro avanzó apenas 0,3%, con una baja en la carne vacuna (-0,3%) que ayudó a contener el promedio, mientras que las carnes aviar y los pescados registraron aumentos más significativos.

Este comportamiento alivió parcialmente la presión sobre los precios de los alimentos, aunque el acumulado mensual del rubro sigue siendo elevado y mantiene una incidencia relevante sobre la inflación.

Más dispersión y menos productos con subas

Un dato clave del período fue la caída del índice de difusión, que mide la proporción de productos con aumentos. En la tercera semana de enero, solo el 16% de los precios relevados mostró subas, mientras que un 5% registró bajas. Si bien esto representa una mejora respecto de semanas anteriores, la dispersión sigue siendo alta, con aumentos puntuales que llegan hasta el 4%.

Este escenario refleja un proceso inflacionario menos generalizado, pero aún intenso en determinados productos clave de la canasta básica.

Proyección de enero: alimentos e inflación general

Con los datos relevados hasta el momento, la inflación general de enero se proyecta en torno al 2,4% mensual, mientras que los alimentos seguirían ubicándose por encima de ese promedio. La dinámica de los precios dentro del hogar continúa siendo el principal factor de presión, incluso cuando otros rubros muestran variaciones más contenidas.

En este contexto, la consultora EcoGo advirtió que, aunque el ritmo semanal se moderó, el arrastre de diciembre y los aumentos acumulados dificultan una desaceleración más marcada en el corto plazo. De esta manera, la evolución de los precios de los alimentos vuelve a poner en evidencia las dificultades para consolidar una baja sostenida de la inflación.