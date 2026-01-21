Parece una película pero es en Córdoba: la escapada traslasierra sin gastar de más.

Traslasierra es una de las zonas más pintorescas de Córdoba, y, podríamos decir, del territorio argentino. San Marcos Sierras, San Javier, Altas Cumbres, son algunos de los puntos más conocidos y visitados por miles cada año, no solo provenientes del país, sino de diferentes partes del mundo. Sin embargo, hay un pueblo que resulta encantador por su cuota extra de tranquilidad para una escapada, y es que muy pocos lo conocen: Panaholma.

Panaholma está ubicada en el departamento San Alberto, 10 Km hacia el Norte de Villa Cura Brochero por la RP 15. En la página oficial de turismo de Traslasierra la describen de la siguiente manera: "Panaholma es un pueblo tan sereno como las aguas del río del que toma su nombre, mezcla la suavidad de sus balnearios con la rusticidad de las montañas y recibe cada vez más visitantes gracias a la sencillez de los pobladores y la calidez de la bienvenida".

En este sentido, relatan: "Visitar este escondido paraíso del Norte del Valle de Traslasierra es una invitación a relajarse por completo en sus grandes playas, disfrutar de un clima único en la zona y apreciar la maravillosa naturaleza. Caminatas de aire puro, avistaje de aves, cabalgatas y excursiones guiadas, son alguna de las actividades que ofrece Panaholma".

Panaholma es un pueblo de Traslasierra, ideal para una escapada tranquila.

Pero las maravillas de Panaholma no se detienen allí, sino que desde el mencionado sitio web comentan: "Lo mejor de este pequeño poblado es su maravilloso río que atraviesa todo el lugar. Un río que se forma por la unión de otros dos de distintas características: La Hornilla y el Taruca Pampa. El rio Panaholma ofrece aguas templadas y serenas ideal para los más chicos, y para quienes buscan adrenalina, río arriba encontrarán ollas profundas para clavados perfectos".

Cómo ir desde Ciudad de Buenos Aires a Panaholma, Traslasierra

Para ir desde la Ciudad de Buenos Aires a Panaholma, según Google Maps, el trayecto en auto es de aproximadamente 870 kilómetros y demanda entre 8 y 9 horas de manejo, dependiendo del tránsito y de las paradas que se realicen en el camino. La opción más directa es salir por la Autopista Panamericana o el Acceso Oeste y continuar por la Ruta Nacional 9 hasta ingresar a la provincia de Córdoba.

Una vez en territorio cordobés, el viaje sigue hacia la ciudad de Córdoba, donde comienza uno de los tramos más atractivos del recorrido. Desde allí, se toma la Ruta Nacional 20 en dirección a las sierras, atravesando el Camino de las Altas Cumbres, un trayecto de montaña con vistas panorámicas, curvas y miradores naturales que anticipan la llegada al Valle de Traslasierra. Tras descender de las sierras, se continúa por rutas provinciales hasta empalmar con la Ruta Provincial 15, que conecta con localidades como Villa Cura Brochero y Mina Clavero, antes de llegar a Panaholma.