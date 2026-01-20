Ubicado a 24 kilómetros de Serrezuela, una pequeña localidad cordobesa que pertenece al departamento de Cruz del Eje, por un camino de tierra podès llegar a uno de los desconocidos y más prometedores destinos del norte de la provincia: Las Termas del Quicho.

Descubiertas en 1987, cuando se buscaba agua potable para la escuelita Rubén Darío, hoy sus afluentes que nunca dejan de brotar reúnen los ingredientes perfectos para atraer visitantes de todo el país: piletas con propiedades curativas, temperaturas cálidas incluso en el crudo invierno y una vista única del monte mediterráneo.

¿Cómo son Las Termas del Quicho, el verdadero paraíso del norte cordobés?

Las Termas del Quicho reviste un lugar mágico, donde predomina la naturaleza agreste de las Salinas Grandes. Con su complejo fuera de los circuitos tradicionales, ofrece al visitante una aventura distinta, en un marco de un imponente paisaje.

"El viajero que visita las Termas podrá disfrutar de un día de camping y luego de un baño reparador y relajante, puede degustar los mejores cabritos y lechones del norte de Córdoba, además de los más ricos platos regionales de Serrezuela", destaca el sitio oficial.

Las Termas disponen de una pileta en la cual el surgente cae de forma continua a 39° centigrados. Allí el agua es salada y posee innumerables propiedades curativas. Para quienes tengan ganas de acampar en El Quicho, se puede hacer en el camping con todas las comodidades garantizadas.

A la par, el complejo ofrece muchas actividades revitalizantes: desde barro terapia hasta trekking, las opciones incluyen también prácticas milenarias como la meditación y el yoga, hasta actividades al aire libre como senderismo por paisajes naturales hermosos, junto a los clásicos masajes relajantes.

¿Cómo llegar a Las Termas del Quicho desde Córdoba Capital?

Desde Córdoba Capital y en auto, se deberá recorrer aproximadamente 200 kilómetros hacia el norte, atravesando la Ruta Nacional 38 en dirección a la localidad de Serrezuela, puerta de entrada a Las Termas del Quicho.