Patricios es una localidad ideal para una escapada de relax.

Nueve de Julio tiene entre sus localidades una que es ideal para aquellas personas que buscan despejarse un fin de semana. Se trata de Patricios, un pequeño pueblo de menos de mil habitantes que queda a 3 horas de la Ciudad de Buenos Aires y ofrece un contexto lleno de verde y naturaleza.

El pueblo tuvo su momento de proyección cultural cuando, en 2003, fue escenario del rodaje de la película Soy tu aventura, protagonizada por Diego Capusotto, Luis Luque y Luis Aguilé. La elección del lugar no fue casual, ya que Patricios es el pueblo natal de Néstor Montalbano, director del film.

De acuerdo con los datos del censo 2022, la localidad cuenta actualmente con 835 habitantes, lo que marca un crecimiento del 12,08% en comparación con los 745 registrados en 2010, reflejando una leve pero sostenida recuperación demográfica en los últimos años. Esto delata la tranquilidad que ofrece Patricios como atractivo: los visitantes estarán rodeados de aire puro y sonido de pajaritos.

El desarrollo de Patricios estuvo ligado a la llegada del ferrocarril y a la instalación de la Estación Patricios, perteneciente a la Compañía General de Ferrocarriles en la Provincia de Buenos Aires. La localidad fue creada en marzo de 1910 por la Compañía de Tierras Franco Argentina “La Inmobiliaria” y vivió un crecimiento acelerado durante sus primeras décadas: hacia 1938 alcanzó una población cercana a los 4.000 habitantes. Con el paso del tiempo y el declive ferroviario, esa cifra se redujo de manera significativa, llegando a 979 personas según el censo de 1991.

Patricios.

La Rica, una localidad ideal para una escapada

En el partido bonaerense de Chivilcoy se esconde un pueblo diminuto, con apenas 118 habitantes, que se presenta como un refugio ideal para quienes buscan alejarse del ruido y el ritmo acelerado de las grandes ciudades. Se trata de La Rica, un paraje rural situado a unos 20 kilómetros al sur de la ciudad cabecera, al que se llega por la ruta provincial 30.

El paisaje del lugar está marcado por edificaciones antiguas, una sencilla capilla típica del ámbito rural y una plaza central tranquila, que invitan a detener el tiempo y disfrutar del aire libre sin apuros. Su historia se remonta a los primeros años del siglo XIX, cuando en las cercanías del arroyo Las Saladas y la Cañada Rica comenzaron a establecerse los primeros pobladores, en un contexto de tierras destinadas principalmente a la actividad ganadera.