La masa se hace en minutos con solo cinco ingredientes que tenés en casa.

Si buscás una receta infalible para sacarte de un apuro o sorprender a tus invitados, la piadina es la respuesta. Este pan plano italiano es una de las maravillas más simples y ricas de la gastronomía de ese país. Funciona como un sándwich gourmet, una base para pizza express o un acompañamiento. Es la solución ideal para una cena rápida, un almuerzo liviano o un picnic.

Originaria de la región de Emilia-Romaña, en el norte de Italia, tradicionalmente se cocinaba en un plato de terracota. Hoy, una buena sartén antiadherente en tu cocina es perfecta, ya que no requiere esperas largas ni técnicas complicadas.

Solo cinco ingredientes para la masa perfecta

Para hacer la piadina necesitás ingredientes que seguro tenés en tu alacena: harina de trigo común (500g), agua tibia (250 ml), aceite de oliva virgen extra (75 ml), sal fina (10g) y una cucharadita de bicarbonato de sodio.

Paso a paso: cómo hacer piadina casera en 30 minutos

Mezclá los secos: En un bol, poné la harina, la sal y el bicarbonato. Mezclalos bien. Añadí los líquidos: Hacé un hueco en el centro y volcá el agua tibia y el aceite. Integrá todo desde el centro hacia afuera, primero con un tenedor y después con las manos. Amasá (poco): Pasá la masa a la mesada enharinada y amasá solo 5 a 7 minutos, hasta que quede lisa y suave. No la trabajes en exceso o se va a poner dura. Dejala reposar: Formá una bola, tapala con un paño y dejá que repose 30 minutos a temperatura ambiente. Esto relaja el gluten y facilita el estirado. Formá los discos: Dividí la masa en 6 u 8 bolitas del mismo tamaño. Estirá cada una con palote hasta lograr un disco muy fino, de unos 2 a 3 milímetros de grosor. Cocinalas: Calentá una sartén a fuego medio-alto y sin aceite. Cuando esté bien caliente, colocá un disco. Pinchalo con un tenedor para que no se infle demasiado. Cociná 1 o 2 minutos por lado, hasta que aparezcan manchitas doradas. Servilas: Apilalas en un plato y cubrilas con un repasador para que se mantengan calientes y flexibles. Rellenalas en el momento y a disfrutar.

En media hora, tenés el pan listo para rellenar con lo que haya en la heladera.

7 ideas de rellenos para explorar (del clásico al dulce)

Acá van siete propuestas de relleno para tu piadina, desde el clásico absoluto hasta opciones dulces.