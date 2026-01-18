Receta de brownie express mega chocolatoso: se hace en 5 minutos, sin azúcar y sin harina.

Preparar unos brownies mega chocolatosos y que a su vez sean saludables, sin nada de azúcares ni harinas refinadas, es posible con esta receta. Lo mejor de todo es que se hacen en cinco minutos, sin necesidad de pasarte horas en la cocina.

Si tenés antojo de algo dulce pero no querés pasarte horas en la cocina ni caer en las típicas galletitas de paquete, llenas de químicos y conservantes, esta receta es ideal.

Fue compartida por la nutricionista Anto Zicarelli en sus redes sociales y es muy fácil de hacer. Podés hacerla tanto en horno como en microondas o air fryer. No lleva nada de azúcar ni harinas refinadas. En vez de eso, se utiliza stevia o algún edulcorante, junto con alguna harina sin TACC libre de gluten, como la harina de coco, de almendras o de arroz.

Receta de brownie express extra chocolatoso

Ingredientes

1 huevo

2 cucharaditas de queso crema

2 cucharadita de stevia (o el edulcorante que te guste)

1/2 cucharadita de polvo para hornear

1/2 cucharadita de extracto de vainilla

1 cucharadita colmada de cacao amargo en polvo

1 cucharadita de la harina no refinada que quieras (de avena, de coco, de arroz o la que te guste)

1 molde apto para microondas u horno

Opcional: un pedacito de chocolate para poner en el centro

Preparación