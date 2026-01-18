Preparar unos brownies mega chocolatosos y que a su vez sean saludables, sin nada de azúcares ni harinas refinadas, es posible con esta receta. Lo mejor de todo es que se hacen en cinco minutos, sin necesidad de pasarte horas en la cocina.
Si tenés antojo de algo dulce pero no querés pasarte horas en la cocina ni caer en las típicas galletitas de paquete, llenas de químicos y conservantes, esta receta es ideal.
Fue compartida por la nutricionista Anto Zicarelli en sus redes sociales y es muy fácil de hacer. Podés hacerla tanto en horno como en microondas o air fryer. No lleva nada de azúcar ni harinas refinadas. En vez de eso, se utiliza stevia o algún edulcorante, junto con alguna harina sin TACC libre de gluten, como la harina de coco, de almendras o de arroz.
Receta de brownie express extra chocolatoso
Ingredientes
-
1 huevo
-
2 cucharaditas de queso crema
-
2 cucharadita de stevia (o el edulcorante que te guste)
-
1/2 cucharadita de polvo para hornear
-
1/2 cucharadita de extracto de vainilla
-
1 cucharadita colmada de cacao amargo en polvo
-
1 cucharadita de la harina no refinada que quieras (de avena, de coco, de arroz o la que te guste)
-
1 molde apto para microondas u horno
-
Opcional: un pedacito de chocolate para poner en el centro
Preparación
-
Mezclar en un recipiente el huevo con el queso crema.
-
Una vez integrado, sumar el edulcorante de tu gusto, el polvo para hornear y el extracto de vainilla. Seguir revolviendo muy bien para que no queden grumos.
-
Añadir el cacao amargo en polvo y revolver nuevamente.
-
Sumar la cucharadita de harina que elijas.
-
Si tenés ganas, en el centro podés ponerle un pedacito de chocolate para darle un extra de sabor.
-
Si lo hacés en microondas, llevar al microondas aproximadamente durante 2 minutos. Cada 30 minutos, abrir la puerta y chequear si ya está listo. Para esto, meté un tenedor en el centro. Si sale húmedo, significa que falta, si sale seco ya está listo. Si todavía lo querés mas sequito, dejalo unos segundos más.
-
Si lo hacés en horno, seguramente lo tengas que dejar 10 minutos a fuego mínimo. Andá sacándolo de vez en cuando para ver si ya está listo.
-
Dejar enfriar un poquito y disfrutar.