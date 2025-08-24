La receta de los brownies de batata y cacao: una merienda fácil para el domingo.

Los brownies son un clásico irresistible, pero esta versión con batata y cacao suma un giro original y más nutritivo que conquista tanto a los fanáticos del chocolate como a quienes buscan una alternativa distinta para la merienda. Su textura húmeda y su sabor intenso los convierten en una preparación ideal para un domingo en casa, con el plus de ser muy fáciles de hacer.

Además de su aporte de dulzor natural y suavidad, la batata permite jugar con variaciones que realzan la receta. Unas gotas de esencia de café o un chorrito de licor de cacao intensifican el perfil chocolatoso, mientras que las almendras laminadas en la superficie aportan un toque crujiente extra. Incluso pueden prepararse en moldes de muffins para obtener porciones individuales, prácticas para compartir o llevar.

La base de la receta es sencilla: batata cocida y hecha puré, huevos, azúcar morena, cacao amargo y un poco de harina, a los que se pueden sumar nueces o chispas de chocolate para enriquecer la textura. La preparación consiste en integrar los ingredientes, volcar la mezcla en un molde y hornear a 180 °C durante 25 a 30 minutos. El secreto está en no sobrebatir y retirar a tiempo para que el centro quede húmedo, tal como lo pide todo buen brownie.

Servidos tibios o fríos, acompañados de helado, crema o frutas frescas, los brownies de batata y cacao se consolidan como una alternativa fácil y deliciosa para disfrutar el fin de semana con un sabor casero y distinto.

Ingredientes para los brownies de batata

1 batata grande

2 huevos

60 g de cacao amargo en polvo

80 g de azúcar morena

50 g de harina

50 g de nueces picadas (opcional)

1 cucharadita de esencia de vainilla

½ cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal

50 g de chispas de chocolate (opcional)

Los brownies de batata y cacao son una opción saludable y económica.

Preparación paso a paso

1. Cocinar la batata al horno, al vapor o hervida hasta que esté tierna.

2. Pelar y hacer un puré fino.

3. Batir los huevos con el azúcar y la vainilla hasta integrar.

4. Incorporar el puré de batata y mezclar nuevamente.

5. Añadir el cacao, la harina, el polvo de hornear y la sal, integrando sin sobrebatir.

6. Sumar las nueces y las chispas de chocolate si se desea.

7. Volcar la mezcla en un molde cuadrado forrado con papel manteca.

8. Hornear a 180 °C durante 25-30 minutos, hasta que el centro quede húmedo.

9. Dejar enfriar 10 minutos antes de cortar y servir tibios o fríos, solos o acompañados de helado, crema o frutas frescas.