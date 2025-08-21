La receta del budín de arándanos con kefir de pocos ingredientes.

Si buscás un budín húmedo, aireado y lleno de sabor, esta receta es ideal. El budín de arándanos con kéfir combina lo mejor de la pastelería casera con un plus nutritivo: el kéfir, que aporta una textura suave y un toque ácido que equilibra perfectamente la dulzura de la fruta. Fácil y rendidor, es la excusa perfecta para compartir en la merienda o el desayuno.

Lo mejor es que no necesitás ser un experto para animarte a prepararlo. Y si no conseguís kéfir, podés reemplazarlo fácilmente por buttermilk casero (una taza de leche con una cucharada de jugo de limón o vinagre, reposada unos minutos). El resultado es igual de esponjoso.

Además, esta receta se adapta a todos los gustos: podés cambiar los arándanos por frutillas, frambuesas o moras; darle un toque crocante con almendras fileteadas; conservarlo en la heladera hasta cuatro días bien envuelto; o incluso freezarlo en porciones para tener siempre a mano algo casero y tentador.

Ingredientes para preparar el budín de arándanos con kéfir

200 g de azúcar.

200 ml de aceite vegetal.

2 huevos.

1 cdta de esencia de vainilla.

240 g de harina de trigo.

12 g de polvo para hornear.

110 g de kéfir o buttermilk casero.

200 g de arándanos frescos.

1 cdta de harina de trigo (para los arándanos).

Preparación paso a paso