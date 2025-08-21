EN VIVO
Recetas de cocina

La receta del budín de arándanos con kefir de pocos ingredientes y fácil

Un budín húmedo y esponjoso con arándanos y kéfir, fácil de hacer, adaptable con otras frutas y perfecto para tener siempre algo casero a mano.

21 de agosto, 2025 | 15.10

Si buscás un budín húmedo, aireado y lleno de sabor, esta receta es ideal. El budín de arándanos con kéfir combina lo mejor de la pastelería casera con un plus nutritivo: el kéfir, que aporta una textura suave y un toque ácido que equilibra perfectamente la dulzura de la fruta. Fácil y rendidor, es la excusa perfecta para compartir en la merienda o el desayuno.

Lo mejor es que no necesitás ser un experto para animarte a prepararlo. Y si no conseguís kéfir, podés reemplazarlo fácilmente por buttermilk casero (una taza de leche con una cucharada de jugo de limón o vinagre, reposada unos minutos). El resultado es igual de esponjoso.

Además, esta receta se adapta a todos los gustos: podés cambiar los arándanos por frutillas, frambuesas o moras; darle un toque crocante con almendras fileteadas; conservarlo en la heladera hasta cuatro días bien envuelto; o incluso freezarlo en porciones para tener siempre a mano algo casero y tentador.

Ingredientes para preparar el budín de arándanos con kéfir

  • 200 g de azúcar.
  • 200 ml de aceite vegetal.
  • 2 huevos.
  • 1 cdta de esencia de vainilla.
  • 240 g de harina de trigo.
  • 12 g de polvo para hornear.
  • 110 g de kéfir o buttermilk casero.
  • 200 g de arándanos frescos.
  • 1 cdta de harina de trigo (para los arándanos).

La receta del budín tiene varias adaptaciones: se pueden cambiar los arándanos por frutillas, frambuesas o moras o darle un toque crocante con almendras fileteadas.

Preparación paso a paso

  • Integrar el azúcar con el aceite en un bowl.
  • Agregar los huevos y la esencia de vainilla. Batir hasta lograr una mezcla cremosa.
  • Incorporar la harina y el polvo para hornear.
  • Añadir el kéfir y batir hasta obtener una textura homogénea.
  • Pasar los arándanos por una cucharadita de harina y sumarlos a la mezcla.
  • Verter la preparación en un molde enmantecado (rinde dos budines).
  • Hornear a 180°C durante 40 minutos o hasta que, al pinchar con un palito, salga limpio.
  • Desmoldar caliente y dejar enfriar antes de cortar.
