Receta de frutillas al vino: un postre rápido y fácil para sorprender en una cita.

Si hay un postre que combina simplicidad, elegancia y frescura, son las frutillas al vino. En pocos minutos y con ingredientes accesibles, se puede lograr una preparación que sorprende tanto por su sabor como por su presentación.

Este clásico de la cocina casera tiene un aire romántico, ideal para cerrar una cena de a dos con un toque sofisticado. La mezcla de la fruta fresca con el vino tinto y el jugo de naranja realza los aromas y aporta una intensidad que lo convierte en un postre irresistible.

Lo mejor es que se adapta a distintos gustos: puede servirse con una crema batida suave, que aporta cremosidad y equilibrio, o bien con helado, para quienes prefieren una opción más práctica. Además, la presentación en copas individuales, con detalles como hojas de menta fresca o ralladura de naranja, lo eleva al nivel de un postre gourmet, sin necesidad de pasar horas en la cocina.

Un detalle no menor: las frutillas al vino no solo son perfectas para una cita, sino que también funcionan como un cierre especial para cualquier comida familiar o entre amigos.

El paso a paso para preparar frutillas al vino

Ingredientes

500 g de frutillas frescas

3 cucharadas de azúcar

½ copa de vino tinto

Jugo de ½ naranja

1 cucharada de manteca

Para la crema (opcional):

200 ml de crema de leche

50 g de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla (Podés reemplazarla por helado de crema americana si preferís una opción más rápida).

Las frutillas al vino son un postre rápido, fácil y sencillo para cualquier ocasión especial.

Preparación

Paso 1: Preparar las frutillas

Lavalas bien, retirá los cabitos y cortalas en mitades o cuartos, según su tamaño.

Paso 2: Saltearlas

En una sartén con manteca, agregá las frutillas junto con el jugo de naranja, el vino y el azúcar. Cociná a fuego bajo hasta que la fruta esté tierna y aromática.

Paso 3: Batir la crema

En un bol frío, batí la crema con el azúcar y la esencia de vainilla hasta lograr una consistencia firme.

Paso 4: Servir con estilo

Colocá la crema como base en copas elegantes, añadí las frutillas al vino por encima y decorá con hojas de menta fresca o ralladura de naranja para un toque gourmet.