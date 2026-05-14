Sorpresa por Los Nocheros y la fiesta para celebrar sus 40 años con una Gran Peña histórica

Los Nocheros están listos para dar inicio a los festejos por sus 40 años de trayectoria con una Gran Peña que promete ser inolvidable. El próximo 24 de mayo, el patio de La Roka en Salta será el escenario principal para esta celebración que reunirá a una multitud de seguidores y artistas invitados.

Tras una extensa gira por los escenarios más importantes del país y alrededores, donde agotaron entradas, Los Nocheros vuelven a su tierra con un espectáculo que combina un altísimo nivel técnico y una fuerte carga emocional. Este show repasa los momentos más destacados de su carrera, reafirmando su vigencia tanto en los escenarios tradicionales como en el mundo digital.

La Gran Peña de Los Nocheros comenzará a las 19 horas y se extenderá hasta la madrugada, con una programación que incluye homenajes y presentaciones especiales. La apertura de puertas será a las 18 horas, dando paso a una guitarreada en homenaje a “La Moro”, interpretada por Jimena Teruel y Vero Marcos, integrantes del grupo Son Ellas, quienes rescatarán la esencia de la poesía salteña.

Todos los detalles del show especial de Los Nocheros

A las 20 horas, “El Pala Aguilera”, ex integrante de Los Nocheros y Los 4 de Salta, ofrecerá un show tradicional que evocará el espíritu de las peñas de La Balcarce. Luego, a las 21, la banda AHYRE, conocida por refrescar el folklore argentino con un sonido único y su éxito en grandes festivales, subirá al escenario.

Los Nocheros vuelven a su tierra con un espectáculo especial.

El plato fuerte llegará a las 22:30 horas con Los Nocheros presentando el show central de su gira nacional. Para cerrar la noche con energía, Los Tekis tomarán el escenario a las 00:30, transformando el evento en una verdadera fiesta de carnaval.

El patio de La Roka contará con sectores exclusivos que llevan nombres emblemáticos para Los Nocheros y sus seguidores. El Sector Diamante - "Signos" será el VIP más especial, inspirado en el álbum récord de ventas, con barra propia, mobiliario cómodo, baños privados y estacionamiento preferencial.

El Sector Platino - "Noche Amiga Mía" ofrecerá una ubicación frente al escenario, con baños y barra exclusivos para no perderse ningún detalle. Por su parte, el Sector Oro - "Con el Alma" estará ubicado en un espacio elevado para una visibilidad perfecta, rindiendo homenaje al disco que consagró al grupo.

El corazón de la peña será el Sector General - "Estado Natural", un espacio amplio con barras y servicios para disfrutar de la música con comodidad. Además, el patio de comidas reunirá los mejores Food Trucks de la ciudad, creando un punto de encuentro para todos los asistentes.

Las entradas para los distintos sectores ya están disponibles en NorteTicket, permitiendo a los fans elegir la experiencia que prefieran para acompañar esta celebración que marca un hito en la historia de Los Nocheros y del folklore argentino.