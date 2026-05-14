Radiografía de la crisis en Santa Fe: sin respuesta de Pullaro, caen la industria, el empleo y el comercio en la provincia

La Ciudad de Santa Fe registró 940 locales vacíos sobre un total de 7.106 relevados en el macrocentro y los principales corredores de la capital provincial. El dato, difundido por el Centro Comercial de la provincia en su informe semestral correspondiente a abril-mayo de 2026, expuso un índice de vacancia del 13,2% y profundizó los cuestionamientos hacia la gestión de Maximiliano Pullaro, en medio de reclamos de distintos sectores económicos que desde hace meses advierten sobre la falta de medidas para contener la caída de la actividad.

El relevamiento reflejó, además, el impacto desigual de la crisis sobre las distintas zonas comerciales de la capital provincial. Mientras algunos corredores mantienen niveles moderados de ocupación, otros muestran un deterioro sostenido marcado por el cierre de negocios, la retracción del consumo y las dificultades para sostener costos operativos. Entre los sectores más afectados aparece la calle Lisandro de la Torre, que registró un 26,8% de locales desocupados, el índice más alto de toda la medición.

En este contexto, el pasado miércoles empresarios pymes de todo el país se reunieron en Rosario para impulsar una ley de emergencia destinada a amortiguar la crisis que atraviesa el sector. Según alertaron, podrían perderse unas 30 mil firmas “en el corto y mediano plazo” si no se adoptan medidas urgentes.

Durante este encuentro, le solicitaron al gobernador Maximiliano Pullaro que el bloque de diputados de Provincias Unidas acompañe dicha norma. “Siempre y todos los días hablan de la producción, del apoyo que le dan a las pymes, a las empresas. Bueno, ahora es el momento justo que tienen para poder acompañarnos”, dijo José Iantosca, tesorero de la Cámara de Titulares Taxistas (Catiltar).

Cabe destacar que en la provincia de Santa Fe dejaron de existir alrededor de 2.300 pymes en los últimos dos años y medio, plazo que coincide con la asunción del presidente Javier Milei al frente del Poder Ejecutivo Nacional, y el inicio de la aplicación de su modelo económico contra el empleo y la producción nacionales.

Radiografía de una provincia golpeada

El aumento de locales vacíos en la ciudad de Santa Fe aparece como una pieza dentro de un cuadro económico mucho más amplio que atraviesa a toda la provincia. Mientras el relevamiento del Centro Comercial reveló que 940 locales permanecen cerrados y que el índice de vacancia ya alcanza el 13,2%, otros indicadores muestran un deterioro simultáneo sobre sectores estratégicos como la industria y el empleo.

De acuerdo con informes elaborados por la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), la producción manufacturera registró una caída interanual del 14,9% durante febrero y acumuló un retroceso del 12,3% en el primer bimestre del año. Además, el relevamiento reveló que el 76% de las ramas industriales santafesinas sufrió bajas en su nivel de actividad, una señal que muestra que la crisis ya no se concentra en sectores específicos sino que atraviesa prácticamente a toda la estructura productiva provincial.

La situación adquiere una dimensión todavía mayor si se considera el peso histórico que tiene la industria en la economía de Santa Fe. Actividades vinculadas a la maquinaria agrícola, el complejo metalúrgico, el sector automotor y autopartista comenzaron a registrar una fuerte desaceleración, con numerosas empresas funcionando por debajo de su capacidad instalada. En muchos casos, las fábricas redujeron turnos, frenaron líneas de producción o comenzaron a implementar esquemas de trabajo reducidos para intentar sostener la actividad frente a la caída de la demanda.

Las consecuencias ya comenzaron a reflejarse de manera directa en el empleo. Distintos informes indicaron que la provincia inició este año con cerca de 4.000 trabajadores suspendidos en 44 empresas, principalmente ligadas al sector industrial. A este dato se suma la pérdida de más de 8.200 puestos de trabajo industriales durante los últimos dos años y el cierre de aproximadamente 340 empresas manufactureras, una situación que encendió alarmas entre cámaras empresarias y organizaciones sindicales.

El comercio, por su parte, tampoco logra escapar a esa dinámica. Comerciantes y representantes del sector vienen advirtiendo desde hace meses que la combinación entre caída del consumo, pérdida del poder adquisitivo, presión impositiva, alquileres elevados y dificultades para competir en nuevos entornos digitales comenzó a deteriorar seriamente la actividad económica local.

En este contexto, comenzaron a crecer los cuestionamientos hacia el gobierno de Pullaro por la falta de respuestas concretas frente al deterioro económico provincial. Mientras empresarios y trabajadores advierten sobre el impacto de la crisis en la producción, el empleo y el comercio, distintos sectores señalan la ausencia de medidas específicas para contener una situación que ya afecta a gran parte del entramado productivo santafesino.