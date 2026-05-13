Quién es Luz Barrantes, la novia de Iván de Pineda: las fotos y cómo se conocieron

Luz Barrantes y Iván de Pineda se conocieron durante la adolescencia, cuando ambos tenían alrededor de 12 años y compartían el mismo entorno escolar

La historia de amor entre Luz Barrantes y Iván de Pineda es una de las más estables y reservadas del espectáculo argentino. Aunque el conductor lleva décadas frente a las cámaras, su pareja siempre eligió mantenerse lejos de la exposición mediática. Juntos construyeron una relación sólida que ya supera los 25 años.

Cómo se conocieron Luz Barrantes e Iván de Pineda

La relación entre Luz Barrantes y Iván de Pineda comenzó mucho antes de la fama del conductor y modelo. Ambos se conocieron durante la adolescencia, cuando tenían alrededor de 12 años y compartían el mismo entorno escolar.

En aquella etapa inicial nació una amistad marcada por las charlas, los recreos y un grupo de amigos en común. Con el paso del tiempo, ese vínculo se transformó en una relación sentimental que logró sostenerse a pesar de los cambios profesionales y personales que atravesaron ambos.

Mientras Iván iniciaba una carrera internacional en el modelaje y comenzaba a viajar constantemente, Luz eligió una vida mucho más tranquila y alejada de los medios. Esa diferencia de perfiles nunca afectó la relación y, por el contrario, terminó consolidando un estilo de pareja basado en la privacidad y el bajo perfil.

Quién es Luz Barrantes y por qué evita la exposición pública

A diferencia de Iván de Pineda, acostumbrado a la televisión y a la vida pública desde muy joven, Luz Barrantes siempre prefirió mantenerse lejos de las cámaras. Incluso teniendo un apellido conocido -es hermana de Martín Barrantes- evitó construir una figura mediática.

No suele asistir a eventos públicos, prácticamente no brinda entrevistas y tampoco mantiene redes sociales abiertas. Esa decisión se convirtió en una parte importante de la dinámica de la pareja, que encontró en la privacidad una manera de preservar su intimidad.

Durante muchos años, la relación convivió con los constantes viajes laborales de Iván. El conductor pasaba largas temporadas en el exterior por compromisos vinculados al modelaje y más adelante por sus proyectos televisivos. A pesar de esa rutina, el vínculo nunca se quebró.

La convivencia de Iván de Pineda y Luz Barrantes

Aunque llevaban muchos años juntos, la convivencia no fue inmediata. Durante casi dos décadas, cada uno mantuvo su propia casa debido a las exigencias laborales y los viajes permanentes del conductor.

A diferencia del conductor, acostumbrado a la exposición pública desde muy joven, Luz Barrantes siempre eligió mantenerse lejos de los medios

Con el tiempo, la pareja decidió dar un paso más en la relación y en 2018 comenzaron a convivir. Según contó Iván en distintas entrevistas, la mudanza fue una consecuencia natural de tantos años compartidos.

La decisión no modificó el perfil reservado que ambos mantienen hasta hoy. Incluso después de instalarse juntos, siguieron evitando la sobreexposición y priorizando una vida alejada de los escándalos mediáticos.

Ese bajo perfil contrasta con la enorme popularidad que Iván logró en programas de televisión y en el mundo de la moda, donde construyó una carrera reconocida tanto en Argentina como en el exterior.

El vínculo actual entre Luz Barrantes e Iván de Pineda

A pesar de la discreción con la que manejan su vida privada, Iván de Pineda suele mencionar a su pareja en momentos importantes de su carrera. En distintas entregas de premios y también en emisiones de Pasapalabra, el conductor dedicó palabras de cariño para “Luchi” o “La Pocha”, el apodo íntimo con el que llama a Luz Barrantes.

En una de esas oportunidades, incluso definió a su compañera como “una mujer muy importante”, dejando en evidencia el lugar central que ocupa en su vida.

La relación entre ambos se convirtió en un caso poco habitual dentro del ambiente artístico argentino: una pareja que logró mantenerse unida durante más de dos décadas sin recurrir a la exposición constante ni convertir su intimidad en tema de debate público.

Con una historia construida desde la adolescencia y atravesada por el bajo perfil, Luz Barrantes e Iván de Pineda continúan consolidándose como una de las parejas más estables del espectáculo nacional.