Iván de Pineda contó cuál es la condición que puso para casarse: "Muchos"

El modelo y conductor está en pareja hace más de 20 años con Luz Barrantes. El motivo por el que una vez suspendió los preparativos de su boda.

Iván de Pineda y Luz Barrantes hace más 20 años están en pareja. La relación entre el modelo y la excuñada de Pampita pasó por todos los estados: fueron compañeros de colegio, amigos y novios. Y si bien la relación está más que afianzada, recién en 2016 empezaron a convivir. En ese entonces, todos pensaban que el casamiento era inminente, pero el conductor se puso una exigente condición para pasar por el altar.

Iván está a punto de cumplir 46 años y en más de una oportunidad fue llamado descripto como “el yerno que toda suegra quisiera tener”. Y si bien en más de una oportunidad manifestó sus deseos de tener una boda, un detalle hizo desistir del plan.

“Nos vamos a casar un día que cumplamos muchos años para celebrar lo que pasó y no lo que está por venir”, fue la respuesta que dio Iván de Pineda en uno de los programas de Pasapalabra en los que le consultaron cuándo se iba a casar. Pero esa frase no fue lo único que dijo sobre su noviazgo y un posible casamiento.

“Pensamos en casarnos alguna vez, pero hicimos la lista de invitados y eran como mil personas. Teníamos que pagar un montón de plata”, remarcó y aclaró: “El compromiso ya está asumido y tomado. Cada una de las decisiones que se toman son importantes para nosotros. Está buenísimo. Yo me tomo las cosas con responsabilidad”.

En más de una entrevista, el conductor de Telefe dio detalles sobre su noviazgo. “Hemos generado un tipo de relación bastante especial, que quizás muchos no entienden, pero bueno. Cuando uno ha basado la relación en la distancia, las cosas no son iguales”, explicó en 2018, dos años después de comenzar a convivir formalmente con Barrantes. “Había veces que no nos veíamos durante 40 días, así que la pandemia nos permitió estar juntos todo el tiempo que no pudimos antes”, afirmó, en una charla con Florencia Peña.

Iván de Pineda tendrá un nuevo programa en Telefe

Iván de Pineda es uno de los conductores más queridos de la televisión y hace casi tres años Telefe disfruta de la audiencia que cautivó con Pasapalabra. “Lo vivo con mucha alegría. El público es demasiado bueno y generoso y es una de las cosas que más nos alegra, porque disfrutamos hacerlo y compartirlo, que puedan jugar en tiempo real y sacar ese costado lúdico en diferentes contextos”, indicó tiempo atrás, en diálogo con Clarín.

Sin embargo, este año el formato tuvo una modificación y solo se emite los fines de semana un especial de famosos. Pero esto no quiere decir que Iván dejó de ser importante para el canal, de hecho, muy pronto estará a cargo de un nuevo proyecto

Hace unos días, en Gossip, el ciclo que conduce Pilar Smith en Net TV, revelaron la noticia que todos los fanáticos del modelo esperaban. “Iván de Pineda va a tener un nuevo programa en Telefe”, indicó la periodista.

Según contó, el conductor que hizo sus primeros pasos en televisión en El Rayo estará a cargo de una renovada versión de Escape Perfecto. El programa de entretenimiento ya se emitió en el canal de Viacom entre 2014 y 2016 con la dupla formada por Leandro “Chino” Leunis e Ivana Nadal. "Yo fui a participar y me bloqueé porque escuchás las sirenas y es como que te bloqueás, tenés que salir, empezás a agarrar los premios y te volvés loco. Va a seguir obviamente con Pasapalabra”, completó Smith.