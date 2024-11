Qué necesita Independiente para clasificar a la Copa Sudamericana o Libertadores

Después de la derrota por 2 a 1 ante Newell's en Rosario, Independiente no desvía la mira del objetivo principal de esta temporada de la mano de Julio Vaccari. El "Rojo" quiere clasificar a la Copa Libertadores o a la Sudamericana 2025 y no está lejos de lograrlo. Sin embargo, todavía no tiene asegurado su lugar en los torneos continentales y tanto sus resultados como los de los demás equipos serán clave para alcanzarlo.

Al elenco de Avellaneda le quedan tres partidos, que estará obligado a ganar si quiere ganarse el pasaje a participar de alguno de los torneos más importantes del continente. Claro que no la tendrán nada fácil porque el resto de los clubes que están en los primeros puestos de la tabla anual compiten por lo mismo y todavía no sellaron su clasificación. Más allá de esto, en el "Rey de Copas" no pierden la esperanza y van por todo.

Qué necesita Independiente para clasificar a la Copa Sudamericana o a la Libertadores 2025

Actualmente, los comandados por Vaccari ocupan el noveno puesto de la general, por lo que ingresarían a la Sudamericana del año próximo. Sin embargo, matemáticamente tienen chances de meterse en la Libertadores y no pierden la ilusión. Está claro que deberán sacar los nueve puntos que quedan cuando se enfrenten a Central Córdoba de Rosario y a Atlético Tucumán en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini para luego cerrar el campeonato visitando a Boca Juniors en la Bombonera.

Con Racing, Vélez y Estudiantes de La Plata ya clasificados, el "Rojo" dependerá de que Godoy Cruz, Huracán, el "Xeneize", River y Talleres de Córdoba pierdan puntos en el camino para subir en las posiciones y concretar su objetivo. Además, si el "Fortín" o los comandados por Fernando Gago ganan la Copa Argentina o alguno de los mencionados es campeón de la Liga Profesional, liberarán cupos que le servirían al elenco de Avellaneda.

Independiente, de la mano de Julio Vaccari, se ilusiona con clasificar a la Copa Libertadores

La tabla de posiciones de la Liga Profesional de Fútbol 2024

La tabla anual de posiciones en el fútbol argentino en 2024

Vélez: 70 puntos en 38 partidos jugados (+21 de diferencia de gol). (Clasificado a la Copa Libertadores y puede liberar cupo si gana la Copa Argentina o la Liga Profesional). Talleres de Córdoba: 66 puntos en 38 partidos jugados (+15 de diferencia de gol). Racing: 64 puntos en 37 partidos jugados (+25 de diferencia de gol). (Clasificado a la Copa Libertadores por ganar la Sudamericana) River: 63 puntos en 37 partidos jugados (+29 de diferencia de gol). Boca: 60 puntos en 38 partidos jugados (+13 de diferencia de gol). Huracán: 59 puntos en 38 partidos jugados (+12 de diferencia de gol). Estudiantes de La Plata: 58 puntos en 37 partidos jugados (+12 de diferencia de gol). (Clasificado a la Copa Libertadores por ganar la Copa de la Liga Profesional 2024). Godoy Cruz de Mendoza: 58 puntos en 38 partidos jugados (+8 de diferencia de gol). Independiente: 56 puntos en 38 partidos jugados (+9 de diferencia de gol). Unión de Santa Fe: 56 puntos en 38 partidos jugados (+3 de diferencia de gol). Defensa y Justicia: 53 puntos en 38 partidos jugados (-3 de diferencia de gol).

* Los 3 primeros y tanto Estudiantes (por ser el campeón de la Copa de la Liga pasada) como Racing (por ganar la Sudamericana) clasificarán a la Copa Libertadores 2025, mientras que del 4° al 10° irán al certamen de segundo orden. Además, el campeón de la Copa Argentina (Boca, Vélez o Central Córdoba de Santiago del Estero) clasificará a la Libertadores. Tras la consagración de la "Academia" en el torneo continental, se liberó un cupo más que hoy ocupa Defensa y Justicia (11°).