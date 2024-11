Gaspar de Los Fundamentalistas no escapó a la polémica con Charly y arde el rock nacional: "Muy bajo"

Gaspar Benegas se metió en la polémica en torno a Charly García que escandalizó al rock nacional.

Gaspar Benegas es uno de los artistas reconocidos dentro de la música argentina por ser el actual guitarrista del Indio Solari en Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Es por eso que lo que dijo hace pocos días resonó en el ambiente del rock nacional por una escandalosa polémica que salió a la luz sobre Charly García, motivo por el cual se despertaron todo tipo de reacciones en la cultura nacional.

El guitarrista de Los Fundamentalistas y quien fue productor de Las Manos de Filippi, Gaspar Benegas, utilizó sus redes sociales para hacer un comentario sobre la polémica en torno a lo que pasó con Charly García a la cual no escapó. Sergio Rotman, saxofonista de Los Fabulosos Cadillacs y productor de bandas como Los Auténticos Decadentes y Los Cafres, criticó fuertemente el disco nuevo La Lógica del Escorpión pero sumó una chicana repudiable sobre su actual estado de salud. "Terminaste con pañales a los 73 años, hijo de puta", lanzó.

Por este motivo, varias personas del ambiente del rock nacional salieron a defender al creador de Rezo por vos, entre ellos, Gaspar Benegas, quien dejó en claro que tuvo sus diferencias con Charly, pero lo apoyó tras los comentarios de Rotman. "Yo también tengo cuestiones personales con Charly, pero tirarle públicamente en este momento es muy bajo", consideró el guitarrista en un comentario publicado desde su cuenta de Instagram.

Al mismo tiempo, el sonidista de Los Piojos, Oscar Sofio, también dejó clara su postura en contra de los dichos de Sergio Rotman. "Es importante opinar del arte y sus artistas con respeto, aunque no nos guste ni un poquito, y en el caso de un artista como Charly García, más aún. Hubiera sido bueno no decir nada u opinar en privado, pero en un medio no está bueno hablar mal de los artistas solo porque a nosotros no nos guste"; soltó.

Qué dijo Sergio Rotman de Charly García

Charly García es sin dudas uno de los máximos exponentes de la música argentina y está atravesando por el reciente lanzamiento del disco La Lógica del Escorpión. Sin embargo, su nombre estuvo en la escena del rock nacional por el repudiable comentario de un reconocido artista del ambiente con cierta chicana hacia su cuadro de salud, lo que despertó todo tipo de reacciones.

En las últimas horas, uno reconocido artista en la industria del rock nacional salió con los tapones de punta contra Charly García: se trata de Sergio Rotman, saxofonista de Los Fabulosos Cadillacs y productor de bandas como Los Auténticos Decadentes y Los Cafres. En primera instancia, realizó críticas sobre el enfoque del disco La Lógica del Escorpión, pero luego se metió con su condición de salud, dado que el músico se encuentra en silla de ruedas y tiene un estilo de vida reservado como consecuencia de algunos problemas que atraviesa desde hace unos años.

"La producción artística detrás del disco de Charly es que no hay ninguna producción artística. Es inconcebible lo que pasa con las voces, la edición burda de inteligencia artificial que tiene. Y después básicamente que el pibe no tiene un amigo", lanzó en diálogo con Tiempo Argentino. "Además yo lo odio desde que soy chico, es una persona mala, el único peligro acá es lo que le hicieron al chabón, pero lo que se hizo él y en lo que se convirtió...", agregó.

Además, cuestionó la frase "Say No More" refutando que en realidad debería ser "Say More" y arrojó una de las frases más polémicas: "Es como cerrar y decir 'yo soy el uno, lo que yo pienso está bien'. Si terminaste con pañales a los 73 años, hijo de puta, mientras Ringo Starr salta así a los 84 ¿Qué te creés, que Ringo Starr no tomaba falopa?". Para cerrar, dijo que "son todos una manga de imbéciles y mediocres", expuso que Charly "tomó un lugar muy argentino de comportamiento" y dejó entrever que su actual estado de salud fue "el precio a pagar". "Ahí tenés: pañales, silla de ruedas...", concluyó Rotman.