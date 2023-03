Quién es la pareja de Iván de Pineda

Ivan de Pineda tiene una historia de amor como las que ya no hay con su pareja de hace más de 20 años. ¿Quién es el amor de su vida y cómo se conocieron?

Iván De Pineda ha conseguido que su vida privada se mantenga alejada del ojo público a lo largo de toda su carrera. Lo poco que se conoce sobre su intimidad es que quien acompaña al modelo desde hace más de 20 años es Luz Barrantes. Lo cierto es que, si no fuera por cuestiones laborales, es muy poco lo que se sabe sobre su intimidad puertas adentro.

Luz proviene de una familia vinculada de manera directa al polo ya que es hermana del reconocido polista Martín Barrantes, primer exesposo de la modelo y conductora Carolina "Pampita" Ardohain. A pesar de llevar tantos años de relación con el conductor, ambos intentan mantener un perfil muy bajo en lo que respecta a este increíble romance que esta más vigente que nunca tras superar las dos décadas.

Cómo se conocieron

De Pineda y Barrantes se conocen desde que tenían 12 años y asistían juntos al mismo colegio. Empezaron como amigos durante la pubertad y la relación entre los jovenes evolucionó, decidieron apostar al amor y se pusieron de novios cuando tenían 23. Aunque ya llevaban más de 15 años juntos, recién en 2018 la pareja decidió dar un paso más e intentar convivir.

“El compromiso ya está asumido y tomado. Hemos generado un tipo de relación bastante especial, que quizás muchos no entienden. Pero bueno, cuando uno ha basado la relación en la distancia, las cosas no son iguales”, expresó de Pineda sobre la convivencia tras tantos años de pareja.

Iván de Pineda y Luz Barrantes

Siguen de novios y sin hijos

Si bien Iván De Pineda y Luz Barrantes llevan juntos más de 20 años decidieron mantener solo el título de novios. El conductor aseguró que alguna vez pensaron en casarse y jamás descartaron la posibilidad de que esto suceda en algún momento. Incluso se han sentado a sacar cuentas para tener una idea de cuanto saldría realizar una ceremonia formal.

“Pensamos en casarnos alguna vez, pero hicimos la lista de invitados y eran como mil personas. Teníamos que pagar un montón de plata”, dio a conocer el modelo hace ya algún tiempo. "Después de tantos años me parece que tenemos más que claro qué es lo que se ha elegido y cuál es el camino. Está buenísimo la libreta roja y ese tipo de cosas, pero tampoco es una situación que... no nos quita el sueño, o que nos marque o nos ponga en determinado lugar. No me parece que venga por ese lado", aclaró sobre la posibilidad de pasar por el civil o la Iglesia con Barrantes.

A la hora de referirse a la posibilidad de tener hijos, Iván afirmó que tiene ganas de ocupar el rol de padre y que se "imagina" haciéndolo: "Siempre es un tema pendiente. Los hijos son parte del perpetuarse y son una elección. Creo que en algún momento van a llegar. Me imagino cumpliendo el rol de padre".