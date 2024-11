El 'Diablito' Echeverri salió con una molestia tras el duelo ante Independiente Rivadavia y está en duda para lo que resta del torneo.

Luego de la derrota por 2 a 1 frente a Independiente Rivadavia en la última fecha de la Liga Profesional de Fútbol, River Plate quedó casi sin posibilidades de pelear por el campeonato. Si bien matemáticamente el conjunto dirigido técnicamente por Marcelo Gallardo puede seguir compitiendo, la caída en Mendoza resultó ser un duro golpe anímico para el 'Millonario'. El entrenador no sólo deberá buscar la manera de levantar el espíritu de los jugadores para los próximos compromisos, sino que también tendrá que realizar cambios en el equipo a causa de las bajas sufridas en la última jornada. Además de Leandro González Pirez, quien fue expulsado sobre el final por un cruce con Sebastián Villa, una de las jóvenes figuras del plantel sufrió una lesión que lo dejará afuera del duelo ante Estudiantes de La Plata.

Claudio Echeverri se retiró con una molestia en su isquiotibial izquierdo tras haber jugado todos los minutos en el partido contra la 'Lepra'. Aún debe realizarse estudios para confirmarse la gravedad de la lesión, pero en el caso de que sea un desgarro (el peor escenario posible) el 'Diablito' se perderá las cuatro jornadas restantes en el torneo. Eso también significaría su temprana despedida del club, ya que en 2025 partirá a Inglaterra para vestir la camiseta del Manchester City.

Crónica de una salida anunciada: Echeverri no seguirá en River en 2025

El 'Diablito' fue comprado por Manchester City en una operación que le costó al club inglés alrededor de 25 millones de euros. Uno de los apartados en su venta establecía que permanecería en el 'Millonario' hasta diciembre; a pesar de las intenciones del conjunto de Núñez por mantenerlo (se comenzaron las gestiones para convencer a los directivos del cuadro dirigido por Pep Guardiola), es casi una certeza que se irá antes de que finalice el 2024.

Los números de Claudio Echeverri como jugador de River Plate

39 partidos disputados.

4 goles.

5 asistencias.

Tres títulos (Liga Profesional, Trofeo de Campeones y Supercopa Argentina 2023).

Otamendi rompió el silencio y se desentendió de los rumores con River: "Tengo contrato"

Nicolás Otamendi rompió el silencio con un contundente mensaje en las redes sociales acerca de su futuro y descartó completamente la chance de jugar en River Plate. El defensor campeón del mundo con la Selección Argentina aclaró cómo es su situación actual a través de un tweet y dejó en claro lo que hará una vez que culmine el 2024. Si bien se perfilaba para regresar al fútbol argentino, todo indica que no será a principios del 2025.

Otamendi fue claro sobre su futuro: "Tengo contrato con Benfica hasta junio de 2025 y estoy enfocado 100% en mi club y sus objetivos".

Su contrato con el Benfica de Portugal culmina a mediados del año próximo, por lo que su arribo al "Millonario" del que tanto se habla tendría que esperar un tiempo más. De hecho, aún no hay novedades con respecto a si renovará o no dicho vínculo o si finalmente se decidirá por volver a nuestro país. Mientras se rumoreaba sobre esta posibilidad, el experimentado zaguero surgido de Vélez Sarsfield no se guardó nada y lanzó un picante comentario en el que apuntó contra los medios.

"Ante las sucesivas notas periodísticas de malintencionada falsedad, me veo obligado nuevamente a repetir que yo tengo contrato con Benfica hasta junio de 2025 y estoy enfocado 100% en mi club y sus objetivos, y vamos a luchar día a día junto con mis compañeros para poder cumplirlos", escribió Otamendi en su cuenta de X (ex Twitter) con respecto a su presente en el elenco luso y su futuro en el fútbol. Mientras tanto, en el "Millonario" esperan por esta definición por parte del central que continuará en Europa unos meses más. Cabe destacar que Bruno Lage, DT del conjunto portugués, dijo semanas atrás que 'Ota' "quiere volver a su país" y agregó: "No sabemos cuándo será eso. Él se prepara de la mejor manera posible y es el mejor ejemplo para los más jóvenes".

El fixture de River Plate en la Liga Profesional de Fútbol