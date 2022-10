Rating: Iván de Pineda aplastó una vez más a Jorge Lanata

El periodista de El Trece vivió una difícil noche por el rating de Periodismo para Todos frente al ciclo de Iván de Pineda en Telefe.

Jorge Lanata continúa en debacle por las marcaciones de rating que hace su programa de El Trece, Periodismo Para Todos. El comunicador quedó aplastado por Pasapalabra, el ciclo de preguntas y respuestas que lleva adelante Iván de Pineda con éxito desde hace años.

El ciclo del conductor de Radio Mitre comenzó su programa de TV con 7.2 puntos de rating, mientras que Telefe lograba 9.7 durante los minutos posteriores a las 22 del domingo. Alrededor de las 22.30, el Periodismo Para Todos se mantuvo en 7.2 puntos y el ciclo conducido por Iván de Pineda logró superar las dos cifras con 10.2.

Pasapalabra bajó su número hacia el final de la emisión, cerca de las 23, con 8.9 puntos. A pesar de ese descenso de audiencia, el programa del canal de las pelotas igualmente le ganó en esa franja a Lanata, quien marcó 8 puntos.

El programa conducido por Jorge Lanata en El Trece lucha contra el rating desde su estreno en la temporada 2022 y aún no logra encontrar la fórmula ganadora. Sobre esta realidad, el inminente estreno de Gran Hermano también marca una amenaza para PPT porque su ciclo competirá con la gala de eliminación del reality que promete buenas marcaciones de audiencia para los próximos meses de Telefe.

Jorge Lanata sobre la continuidad de Periodismo Para Todos

"Hace doce años que lo hago. Yo no estuve doce años nunca en ningún lugar en toda mi carrera. Es la primera vez que me sucede en mi vida. Ya está. A otra cosa", enunció Lanata en diálogo con La Nación. Y agregó: "Entre el cotilleo pelotudo de los políticos y temas que tienen más que ver con la vida, me interesa más esto. Igual el año que viene voy a seguir porque son las elecciones. Con Macri nos cargamos a (Mario) Quintana, hicimos alguna denuncia. A mí eso no me preocupa, acá siempre hay temas, esté el gobierno que esté".

El programa comenzó la temporada 2022 con la duración que venía teniendo en las ediciones anteriores pero al poco tiempo pasó a durar solo una hora. "Agradezco a Dios haber cambiado el formato a una hora, fue una idea mía. El canal no quería, porque no le conviene. A mí, tampoco, porque en una segunda hora bajás la medición. Nos va muy bien porque en una hora es palo y palo. Está perfecto; no hace falta más", soltó el periodista al respecto.