Tras el festival en el Garrahan, los trabajadores anunciaron un nuevo paro el domingo

Los trabajadores del Hospital Garrahan celebran este miércoles un festival abierto al público en las puertas de la emblemática institución en un nuevo acto de protesta por los bajos salarios de toda la planta de trabajadores. En el marco del paro por 24 horas que terminará este jueves a las 7 am, la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) anunció una nueva medida de fuerza para el próximo domingo entre las 7 y las 14 junto a un bicicleteada desde el Obelisco, organizada por madres y padres de pacientes.

El diálogo con TN, el Jefe de Clínica de Laboratorio de Biología Molecular, Pablo Graviña, denunció que no hay diálogo con el Gobierno y especificó que el reclamo es por salarios dignos. "Nosotros venimos reclamando la recomposición salarial desde hace bastante tiempo, y el hecho de que haya habido más de 200 renuncias en el último tiempo hace que la situación en el hospital sea grave. Los equipos no pueden atender de la misma manera desde las renuncias", relató Graviña. El médico agregó que hay mucha preocupación por el futuro del Garrahan dado que constantan que los residentes no quieren ingresar al hospital y recibir "salarios de miseria". "Entonces quiénes se van a querer formar cuando están cobrando sueldos que están por debajo de la canasta de pobreza", analizó.

El Garrahan anunció un nuevo paro para el domingo

Las nueva medidas de fuerza se enmarcan en el conflicto salarial y presupuestario que atraviesa la entidad pediátrica y será, al igula que la de hoy, con permanencia en el hospital y con la atención de urgencias y pacientes internados. “Viene creciendo, con mucha fuerza, la unidad de todo el equipo de salud que está firme en defender el hospital y, al mismo tiempo, el apoyo social, de las familias de los chicos que se atienden o se atendieron en el hospital. Esta química es cada vez más fuerte, está pasando ahora, y el Gobierno no puede tapar el sol con las manos”, sostuvo la secretaria general de la APyT, Norma Lezana, en diáloco con Noticias Argentinas.

Sobre el Gobierno, agregó: “En lugar de garantizar el derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes y el derecho de las y los trabajadores a un salario, con condiciones dignas de trabajo, mienten, amenazan y destruyen. Siguen renunciando profesionales, las autoridades niegan que existe la crisis, se esconden detrás de mensajes persecutorios y amenazas a los correos personales de las y los trabajadores sin firma”.

Por otra parte, desde APyT reiteraron el reclamo de “una recomposición salarial del 100%” y un salario inicial igual al valor de la canasta familiar, estimado en 1.800.000 pesos, para todos los sectores del hospital, no sólo quienes pertenezcan a planta permanente, sino también a contratados, residentes y becarios.