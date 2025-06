Diputados y senadores de UP defendieron su "derecho" de visitar a CFK "sin restricciones"

Los bloques de diputados y senadores de Unión por la Patria (UP) presentaron a la Justicia un escrito en el que defendieron su "derecho" a visitar a Cristina Fernández de Kirchner, quien se encuentra cumpliendo su pena en prisión domiciliara y a quien se le impuso una inusual restricción de visitas. "Diputados y senadores de Unión por la Patria notificaron a la Justicia su derecho a visitar a Cristina Fernández de Kirchner sin restricciones", explicaron las bancadas en redes sociales.

"Este mediodía, diputados y senadores nacionales de Unión por la Patria realizaron una presentación formal ante el Tribunal Oral Federal N°2. En el escrito, los legisladores detallan sobrados motivos por los cuales pueden visitar a Cristina Fernández de Kirchner sin previo aviso ni autorización judicial", comenzó el comunicado, que siguió: "De esta manera, los representantes de UP en el Congreso de la Nación ratifican que concurrirán, en cada oportunidad que sea necesaria, a reunirse con Cristina Fernández de Kirchner en su domicilio de calle San José. En el mismo sentido, exigen que se respete su investidura, la división de poderes y la plena vigencia de la representación política".

En paralelo, la Justicia recibió un aluvión de pedidos de visitas a Cristina. Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Cristina, había publicado días atrás la casilla de mail a la que los ciudadanos debían comunicarse para pedir autorización para visitar a la ex presidenta. Este miércoles, Dalbón escribió: "El TOF N.º 2 acaba de protagonizar una escena que quedará en los manuales de la infamia judicial: Recibieron 702 correos electrónicos de ciudadanas y ciudadanos que, de manera espontánea, pidieron visitar a Cristina en su prisión domiciliaria. ¿Qué hizo el tribunal? No respondió ninguno. No procesó las solicitudes. No garantizó ningún derecho". Y añadió: "En cambio, notificó a sus abogados —Dres. Alberto Beraldi y Ary Llernovoy— que ella misma debe enviar, los pedidos con los datos personales de cada visitante".

Los motivos de la presentación

Luego, explicaron los motivos con los que fundamentaron su "derecho a visitar" a la ex presidenta y ex vicepresidenta. En el apartado de "mandato popular", los legisladores nacionales señalaron: "Como legisladores electos, actuamos en

representación del pueblo, lo que implica un mandato institucional y político para participar en asuntos de relevancia pública, especialmente cuando involucran derechos fundamentales y equilibrios democráticos. En calidad de representantes del pueblo no necesitamos autorización alguna por parte del Tribunal para tener contacto personal con la ex presidenta".

Además, sostuvieron que otra razón por la que tienen derecho a visitar a CFK son las "facultades privativas del Poder Legislativo". "La Constitución Nacional otorga al Poder Legislativo la función de representar al pueblo. Las garantías constitucionales (artículos 67 a 69) buscan proteger el libre ejercicio de esta representación, evitando interferencias", indicaron. En la misma línea, señalaron las "inmunidades parlamentarias" y profundizaron: "Las inmunidades de los legisladores no son privilegios personales, sino garantías institucionales del Congreso para asegurar la libertad de acción y expresión en el desempeño de sus funciones, sin sufrir actos hostiles de otros poderes del Estado".

"Impedir o restringir estas visitas sería una invasión a las potestades propias del Poder Legislativo, alterando el principio de división de poderes. Los jueces no deben interferir en facultades privativas de otros poderes", dijeron al hablar de la "división de poderes", justo antes de mencionar el apartado de "precedentes y dignidad humana": "En circunstancias normales cualquier diputado o senador puede visitar a una persona con prisión domiciliaria o incluso a un establecimiento carcelario sin necesidad de aviso alguno o autorización previa, de hecho, es lo que ocurre habitualmente, pero tratándose de Cristina Fernández de Kirchner a quien le imponen condiciones distintas, estrictas y hasta inconstitucionales se debe garantizar que nuestras visitas no generen mayores restricciones hacia ella".

El anteúltimo punto del comunicado fue "relevancia institucional y política" y subrayaron: "La situación de Cristina Fernández de Kirchner, como figura política de gran relevancia (ex presidenta, presidenta del principal partido opositor, líder política), reviste importancia institucional, política y democrática para su bloque y para el país. Limitar nuestro contacto no sólo afectaría nuestra labor parlamentaria, sino que implicaría un menoscabo al mandato popular que nos otorgaron todas aquellas personas que ven a Cristina Fernández de Kirchner como una líder política indiscutida". El último apartado fue el "rol de los partidos políticos", en el que marcaron: "Como miembros de Unión por la Patria, cuyo partido articulador es el Partido Justicialista (presidido por Cristina Kirchner), las visitas se enmarcan en el rol fundamental de los partidos políticos en el sistema democrático".