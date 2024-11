Los fanáticos de Love is Blind Argentina se preguntan si los casamientos del reality son reales.

Netflix lo hizo de nuevo. La plataforma de streaming logró captar por completo la atención del público, esta vez con Love is Blind Argentina. El reality show conducido por Wanda Nara y Darío Barassi generó furor con su primera temporada.

Este programa es un éxito en el mundo, y la Argentina no podía ser la excepción a la regla. Luego de una temporada que dio de qué hablar, algunos de los participantes optaron por casarse. Esto despertó la duda de si los casamientos de Love is Blind Argentina son reales; a continuación te lo revelamos.

¿Los casamientos de Love is Blind Argentina son reales?

Sí, los casamientos en Love is Blind Argentina son reales, legales y vinculantes. Según se ha confirmado, las ceremonias que se llevan a cabo dentro del programa cumplen con todos los requisitos legales establecidos por el registro civil. Esto implica que las parejas que deciden dar el “sí, acepto” al final de la experiencia, quedan oficialmente casadas.

¿Los casamientos de Love is Blind Argentina son reales?

Sin embargo, también existe la posibilidad de que alguno de los involucrados decida no dar el paso final. Si uno de los participantes elige no continuar con el compromiso durante la ceremonia, la boda no se concreta y la relación queda en suspenso.

Cómo crear una cuenta en Netflix y ver la primera temporada de Love is Blind Argentina

Para ver la primera temporada de Love is Blind Argentina es necesario primero crear una cuenta en Netflix y luego pagar una suscripción. A continuación te detallamos los pasos que tenés que seguir para disfrutar del reality show: