Uno por uno: los participantes de Love is Blind, el reality de Netflix con Wanda Nara.

Faltan pocas horas para que Netflix estrene la primera tanda de capítulos de Love is Blind Argentina, su reality éxito en el mundo que propone un experimento en el que hombres y mujeres buscan el amor a ciegas. Conducido por Wanda Nara y Darío Barassi, el show llegará a la plataforma en tres entregas: el 6, 13 y 20 de noviembre. Los detalles del reality y quiénes son los participantes, uno por uno.

¿Cómo funciona Love Is Blind: Argentina? Esta serie de 10 episodios busca comprobar que las apariencias no lo son todo a la hora de encontrar el amor. El experimento sigue a un grupo de 16 hombres y 16 mujeres que se conocerán a través de cabinas sin contacto visual. En esas cabinas tendrán citas entre sí sin poder verse, guiándose únicamente por la conexión y química de esos encuentros. Luego de conocer a sus posibles parejas tendrán que evaluar si el vínculo que formaron vale la pena y elegir a quién le pedirán matrimonio. Aquellos que encuentren el amor y se comprometan, avanzan en el experimento y se podrán conocer con sus parejas: tendrán un viaje romántico en las paradisíacas playas de Tulum, regresarán a Buenos Aires y afrontarán el desafío de la rutina y la convivencia, antes de pasar por el altar a dar el sí… ¿o el no? Y así responder a la pregunta de si el amor es verdaderamente ciego.

Love Is Blind: Argentina se suma a la lista de ediciones de este experimento social en todo el mundo: Estados Unidos, con siete temporadas; Brasil, con cuatro temporadas; y Reino Unido, México, Japón y Suecia, todas con una temporada.

Participantes de Love is Blind Argentina

Varones

Marino, 42 años. Es locutor y realizador audiovisual. Su signo es Sagitario. "Quiero conocer a una mujer interesante con la cual generar una conexión profunda que nos lleve al altar".

"Quiero conocer a una mujer interesante con la cual generar una conexión profunda que nos lleve al altar". Tom, 27 años. Es publicista. Su signo es Libra. "Espero tener una gran experiencia de vida y conocer a alguien que me sorprenda".

"Espero tener una gran experiencia de vida y conocer a alguien que me sorprenda". Mauricio, 42 años. Es diseñador de indumentaria. Su signo es Cáncer. "Tengo todas las expectativas de conocer a una gran persona".

"Tengo todas las expectativas de conocer a una gran persona". José Luis, 30 años. Es conductor de eventos. Su signo es Tauro. "Busco divertirme, vivir una nueva experiencia y tratar de encontrar a una persona compatible".

"Busco divertirme, vivir una nueva experiencia y tratar de encontrar a una persona compatible". Ezequiel, 32 años. Es empresario. Su signo es Libra. "Quiero encontrar el amor".

"Quiero encontrar el amor". Roberto, 28 años. Es ganadero. Su signo es Escorpio. "Quiero ser feliz".

"Quiero ser feliz". Matías, 36 años. Es empleado administrativo. Su signo es Geminis. "Pongo todas mis ganas en encontrar a la persona ideal para formar una familia".

"Pongo todas mis ganas en encontrar a la persona ideal para formar una familia". Santiago, 29 años. Es empresario. Su signo es Tauro. "Quiero que me cambie la vida y mostrarme como soy".

"Quiero que me cambie la vida y mostrarme como soy". Fernando, 34 años. Es comerciante. Su signo es Cáncer. "Quiero casarme".

"Quiero casarme". Máximo, 31 años. Es empresario de marketing digital. Su signo es Géminis. "Estoy muy ansioso de poder conocer y enamorarme de alguien sin la necesidad de contacto visual. Espero poder conectar y conocer al amor de mi vida".

"Estoy muy ansioso de poder conocer y enamorarme de alguien sin la necesidad de contacto visual. Espero poder conectar y conocer al amor de mi vida". Nicolás, 29 años. Es organizador de eventos. Su signo es Virgo. "Quiero encontrar a mi compañera de vida".

"Quiero encontrar a mi compañera de vida". Jerónimo, 35 años. Es DJ. Su signo es Acuario. "Tengo mucha incertidumbre pero estoy con ganas de conocer gente nueva. Y que pase lo que tenga que pasar".

"Tengo mucha incertidumbre pero estoy con ganas de conocer gente nueva. Y que pase lo que tenga que pasar". Franco, 27 años. Es guardavidas. Su signo es Piscis. "Quiero encontrar el amor".

"Quiero encontrar el amor". Tomi, 27 años. Es consultor político. Su signo es Leo. "Mis expectativas son más que nada vivir una experiencia disruptiva en mi vida, divertirme y también estoy abierto a la posibilidad de enamorarme".

"Mis expectativas son más que nada vivir una experiencia disruptiva en mi vida, divertirme y también estoy abierto a la posibilidad de enamorarme". Tomás, 35 años. Es empresario de marketing digital. Su signo es Tauro. "Tengo la expectativa de vivir una experiencia única".

"Tengo la expectativa de vivir una experiencia única". Leo, 35 años. Es profesor de tango. Su signo es Tauro. "Me gustaría conseguir un amor ideal y poder proyectar una familia".

Mujeres