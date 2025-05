Un ícono del folklore habló de Pepe Mujica.

Pepe Mujica falleció el pasado martes 13 de mayo después de meses de atravesar un grave cáncer de esófago y su deceso causó conmoción en todo el mundo. Muchos artistas se pronunciaron a través de sus redes sociales sobre este fallecimiento y así lo hizo una figura del folklore argentino que lleva décadas de carrera musical.

Yamila Cafrune fue una de las cantantes de folklore que se pronunció sobre el deceso del líder social uruguayo, al compartir una foto de Mujica y unas sentidas palabras en el epígrafe de su posteo en Instagram. "Gracias hermano Pepe Mujica; gracias Padre de un Pueblo guerrero; gracias amigo al que amo, respeto y admiro sin haber tenido el honor de conocerte personalmente", comenzó la artista.

"Gracias luchador incansable de la igualdad. Hasta que nos encontremos nuevamente. Salve Pepe Mujica! Mi abrazo a la familia y a todo el Hermano Pueblo Uruguayo", cerró la famosa cantante, hija de uno de los mayores íconos del la historia del folklore musical argentino, Jorge Cafrune. Yamila siempre se mostró cercana a los reclamos del pueblo y utilizó su arte con un propósito social, por lo que no sorprende que se sienta interpelada por el vasto aporte de Pepe Mujica a la sociedad a nivel internacional.

El descargo de Kike Teruel tras recibir al Chaqueño Palavecino en su ciclo

Kike Teruel estrenó un programa de televisión y tuvo como invitados a Palavecino y Nahuel Pennisi. "Festejando mis 60 años en el inicio de mi programa. Feliz de compartir con vos amiga en esta nueva etapa", comenzó Teruel, en alusión a su compañera de conducción, Carla Conte. "Gracias amigos, Chaqueño Palavecino y Nahuel Pennisi por venir a compartir el primer programa conmigo", continuó Kike, en el pie de foto de un posteo en el que se pudo ver que sus colegas le cantaron una canción por su cumpleaños número 60.

"Que lujo, feliz cumple y un excelente comienzo del programa Kike!", "Feliz cumple Kike querido y el mayor de los éxitos en tu nuevo emprendimiento" y "Feliz cumple vida, Kikito de mi corazón! Feliz de verte bien y disfrutando, feliz vuelta al sol con lluvia de bendiciones!" fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus fans.

Emoción en el folklore por lo que dijo La Sole tras sus shows en el Rex

"Que lindo público tengo!!! Que afortunada soy! Desde que era una nena me eligieron y todavía lo hacen!!! Dos funciones agotadas en el Rex de la calle Corrientes. Dos funciones que quedarán marcadas a fuego en nuestra historia! La vida siempre sorprende… y de vez en cuando, como dice el 'Nano', nos besa en la boca y a colores se despliega como un mapa de nuestra querida Argentina por las butacas de un teatro… Casi 30 años y nos parece que fue ayer… Somos de muchos lados, pero todos de acá", escribió Soledad. Y cerró: "La argentinidad sorprende, y cuando creía saberlo todo, me regala un paisaje conocido con otros matices, una mirada nueva, el momento de ser más amable conmigo y dejarme llevar de un lado a otro, como en un vals, por el amor que me dan".