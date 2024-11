"Falleció": el espectáculo quedó conmocionado por lo que reveló Mauricio de Love Is Blind

El video que subió Mauricio Zappacosta y sorprendió a los seguidores de Love Is Blind.

Love Is Blind Argentina es el reality show furor que se emite por Netflix conducido por Darío Barassi y Wanda Nara en el que un grupo de personas solteras se embarcan en un experimento social para descubrir si es posible enamorarse sin basarse en la apariencia física. Mauricio Zappacosta, uno de los participantes, causó impacto por el posteo que realizó a través de sus redes sociales mientras se llevaba adelante uno de los episodios del ciclo.

Hace pocos días, Mauricio Zappacosta encendió la polémica por haber utilizado su cuenta de Instagram para hablar de una situación ocurrida en Love Is Blind, el reality furor que conducen Barassi y Wanda Nara. En el inicio del video, se refirió a una dolorosa situación ocurrida hace poco tiempo.

"Mi amiga falleció, hace un mes que falleció de cáncer. Veo toda esta mierda de edición que hicieron... Ya me fumé todas las ediciones maliciosas", expresó con la voz quebrada sobre la muerte de una persona de su entorno que lo condicionó emocionalmente. Luego procedió a hablar de algunos hechos que no le gustaron del programa apuntando directamente hacia la producción.

"Ahí la ven a María Emilia pinchando todo el tiempo con lo físico, que era ella la que sacaba los temas, esta pelotudez del ácido hialurónico lo sacó ella. Hay cosas que son mentiras. Ella sacaba todo el tiempo el tema del cuerpo para hacerme quedar mal a mí", lanzó sin tapujos. Mauricio siguió exponiendo lo que para él fueron injusticias por parte de la producción de Love Is Blind y culminó con un mensaje dirigido a su amiga fallecida recientemente: "Aparece Carolina, mi mejor amiga, que está fallecida, y la verdad que terminar de ver toda esta mierda que hicieron y verla a mi amiga acá...".

¿Emily Ceco y Santiago Martínez siguen en pareja tras Love is Blind Argentina?

Love is Blind Argentina acaparó por completo las visualizaciones en Netflix. El reality show se volvió uno de los preferidos de los usuarios de la plataforma de streaming, quienes están enganchados a las historias de cada uno de los participantes.

Para quienes aún no vieron el programa, el mismo presenta a 16 hombres y 16 mujeres que a lo largo de 10 episodios se conocerán a través de cabinas, sin hacer contacto visual. Allí tendrán citas y en caso de encontrar pareja, deberán comprometerse sin haberse visto nunca. A continuación te contamos si Emily Ceco y Santiago Martínez siguen en pareja tras Love is Blind Argentina.

Emily Ceco y Santiago Martínez, quienes se conocieron en Love is Blind Argentina, parecían destinados a estar juntos, pero su historia de amor no parece haber continuado fuera del programa. Según sus redes sociales, ambos dejaron de seguirse y ya no interactúan públicamente, ni se muestran usando anillos de compromiso. Esta distancia virtual sugiere que su relación probablemente llegó a su fin.

Aunque no se conocen los motivos exactos, sus conflictos de confianza y los celos de Santiago, que se manifestaron incluso en interacciones con amigos cercanos de Emily, habrían tenido un rol importante en la separación. Ella también tiene antecedentes de relaciones controladoras y guarda reservas por experiencias pasadas, lo que podría haber complicado aún más la relación.