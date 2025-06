Quiénes no cobran el aguinaldo de ANSES en junio 2025

Quiénes no cobran aguinaldo y por qué

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que a partir de junio comenzará el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, para los beneficiarios del sistema previsional. Sin embargo, no todas las personas que reciben una prestación a través del organismo podrán acceder a este ingreso adicional.

Tal como ocurre todos los años, el aguinaldo está destinado exclusivamente a los jubilados y pensionados que forman parte del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Se trata de personas que han realizado aportes durante su vida laboral y, por tanto, reciben una jubilación o pensión contributiva. Este criterio excluye a una amplia franja de beneficiarios del sistema de seguridad social que, aunque reciben prestaciones mensuales, no están comprendidos dentro del régimen que contempla el SAC.

Aguinaldo ANSES: quiénes lo cobran

En concreto, no percibirán aguinaldo en junio quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y otras asignaciones familiares contempladas en el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Tampoco accederán al pago extra aquellas personas que cobran pensiones no contributivas que no formen parte del SIPA, salvo las excepciones ya previstas por ley.

Desde ANSES aclararon que el pago del aguinaldo no se ampliará a nuevos grupos y que continuará limitado a los adultos mayores, en línea con las disposiciones vigentes. A pesar de las consultas y reclamos de distintos sectores, el organismo no planea modificar este criterio en el corto plazo.

Por otro lado, a partir de junio también regirá un aumento del 2,8% en los haberes previsionales, según lo establecido por la fórmula de movilidad vigente. Este incremento impactará tanto en los haberes mensuales como en el cálculo del aguinaldo, que se determina tomando el 50% del mejor ingreso percibido durante el último semestre.

Aguinaldo: quiénes no lo cobran en junio

Con estos ajustes, los montos a cobrar por parte de los jubilados y pensionados en junio —incluyendo haber mensual, bono y aguinaldo— serán los siguientes:

La jubilación mínima ascenderá a $527.069,62.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanzará los $439.739,87.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) se ubicarán en $390.022,39.

La jubilación máxima, en tanto, será de $3.076.353,63.

El pago del aguinaldo se realizará de manera automática junto al haber mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales, y siguiendo el calendario de pagos habitual informado por ANSES.

Otros que quedan excluidos del cobro del aguinaldo

De acuerdo con la normativa vigente, el aguinaldo está reservado para quienes mantienen una relación formal de trabajo o perciben haberes previsionales. Por lo tanto, quedan excluidos: