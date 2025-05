Trabajadores informales y monotributistas tampoco acceden al pago del SAC.

El aguinaldo es uno de los pagos más esperados del año, pero no todos los beneficiarios de ANSES lo recibirán este junio. Mientras que jubilados y pensionados del SIPA sí accederán al Sueldo Anual Complementario (SAC), hay varios grupos que quedarán afuera. Si estás en alguno de estos programas, no vas a cobrar el aguinaldo.

Estas personas no cobran el aguinaldo de ANSES

1. Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Si cobrás la AUH, tenés que saber que este beneficio no incluye el aguinaldo. La AUH es una ayuda mensual para padres o tutores de menores en situación vulnerable, pero no forma parte del sistema previsional, por lo que no genera derecho al SAC. El monto actualizado para junio 2024 es de $87.611,46 y no incluye el aguinaldo.

2. Beneficiarios de la Asignación por Embarazo (AUE)

La AUE es un apoyo económico para embarazadas, pero al igual que la AUH, no está contemplada en el pago del aguinaldo. Si sos titular de este programa, no recibirás el SAC en junio. El monto actual es el mismo que la AUH: $87.611,46 sin aguinaldo.

3. Becarios de Progresar

Las Becas Progresar están destinadas a estudiantes, pero no son consideradas ingresos previsionales. Por eso, los becarios no cobran aguinaldo, aunque reciban un apoyo económico mensual de ANSES. Es importante aclarar que si además de la beca tenés una jubilación o pensión, sí podrías cobrar el SAC por ese otro beneficio.

4. Personas que cobran el seguro de desempleo

El seguro por desempleo es un auxilio temporal para quienes perdieron su trabajo, pero no es un haber jubilatorio. Por eso, no da derecho al aguinaldo. Recordemos que este beneficio dura hasta 12 meses, dependiendo de tu historial laboral.

El aguinaldo no incluye a titulares de AUH, AUE ni becas Progresar.

5. Monotributistas y trabajadores informales

El aguinaldo es un derecho exclusivo para trabajadores en relación de dependencia (formales, con aportes) y jubilados/pensionados del SIPA. Si sos monotributista, autónomo o trabajador en negro, no cobrás aguinaldo, ya que no está regulado para estos casos.

Situación de los jubilados: algunos sí, otros no

Los jubilados y pensionados del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) sí cobran aguinaldo, incluyendo a quienes reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Sin embargo, no cobran aguinaldo los jubilados de cajas provinciales o sistemas especiales (como algunas universidades), ni quienes perciben pensiones no contributivas (a menos que estén dentro del SIPA).

¿Cuánto cobrarán los jubilados que sí tienen aguinaldo?

El SAC equivale a la mitad del mejor sueldo de los últimos 6 meses. Con los últimos aumentos, para junio 2024:

Jubilación mínima: $304.695,08 - Aguinaldo: $152.347,54

Plus: Bono de $70.000 para quienes cobran la mínima

Las fechas de pago se organizan según terminación de DNI, entre la segunda y cuarta semana de junio.