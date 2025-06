Una Inteligencia Artificial pronosticó un "apagón global": cuándo será y cómo prevenirlo.

En las últimas semanas, las redes sociales y varios portales digitales se hicieron eco de una insólita advertencia: una inteligencia artificial estaría pronosticando un apagón eléctrico global para el 27 de abril de 2027. Aunque no proviene de organismos oficiales ni científicos, la noticia captó la atención de miles de usuarios, generando una mezcla de curiosidad y alarma.

La predicción habría surgido de un sistema de IA que analiza grandes volúmenes de datos para elaborar posibles escenarios futuros. Suena a ciencia ficción, pero muchos decidieron tomarlo en serio. España, es uno de los países con mayor preocupación debido al reciente apagón que afectó al país anglosajón al igual que el ocurrido en Cataluña en 2007.

¿Es posible un apagón global?

Especialistas en el ámbito energético aseguran que un apagón mundial simultáneo es altamente improbable. Las infraestructuras eléctricas están divididas por regiones y hay una red de operadores de transporte de electricidad para cada continente. Este esquema favorece la estabilidad del suministro y permite compensar posibles fallos locales. Sin embargo, existen riesgos que podrían desencadenar cortes significativos de energía. Entre los más mencionados están las tormentas solares de gran magnitud, capaces de dañar componentes clave como los transformadores, y los ciberataques a infraestructuras críticas.

¿Cómo se gestó la predicción del apagón global?

Según informó el medio Semana, la supuesta predicción se basa en patrones históricos de consumo eléctrico, fenómenos naturales extremos y puntos débiles identificados en redes de suministro. Sin embargo, no se trata de una proyección avalada por instituciones científicas ni energéticas, sino más bien de una simulación hipotética construida a partir de datos y correlaciones.

En esencia, lo que hace esta IA es ofrecer escenarios posibles, no certezas. Su utilidad radica en detectar riesgos potenciales y ayudar en la planificación, pero sus resultados deben tomarse con cautela. Como señalaron desde Red Eléctrica, "los modelos predictivos sirven para optimizar la gestión, pero la seguridad del sistema se construye con planificación e inversión continua".

¿Qué puedo hacer en caso de que haya un apagón?

Lo principal en caso de apagón es contar con fuentes de luz que no dependan de la electricidad: desde linternas con pilas que funcionen hasta el método clásico e infalible, velas. Si sucede durante temperaturas muy bajas, se recomienda contar con frazadas, acolchados y la mayor cantidad de abrigos posible. En caso de no contar con agua para poder bañarse, una opción es lavarse el cuerpo con toallas húmedas. Y en cuanto a la comida, se recomienda tener alguna reserva de carbón y muchos alimentos no perecederos. Otras recomendaciones fundamentales son contar con dinero en efectivo, ya que los cajeros no funcionarían, y con una reserva de combustible.

¿Cómo reclamar por fallas en electrodomésticos tras un corte de luz?

Lo primero a mencionar es que se debe dirigir al ENRE para realizar este tipo de recomposiciones, y es necesario como requisito tener fotocopia de la última factura paga, comprobante de pago ante Edesur/Edenor, formulario de reclamo por daños que tiene que estar firmado y presupuestos o facturas de reparaciones realizadas al electrodoméstico.

Tener a mano el número de cliente de Edesur/Edenor, número de reclamo, domicilio, fecha del suceso y domicilio donde el ENRE debe enviar sus comunicaciones. Elegir el modo de reclamo que puede variar entre formulario web, personalmente en Suipacha 615, CABA, y por correo posta.

Es importante recordar que el ENRE recomienda primero iniciar el reclamo por daños a la empresa que se encarga de realizar la distribución del servicio eléctrico, debido a que en varios puntos del trámite se solicitará el número que fue entregado por la operadora o bot de WhatsApp. Por otro lado, se trata de un accionar que es gratuito y que no necesita de ningún pago para que ser efectuado.