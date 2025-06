Alina Moine habló sobre los rumores de romance con Marcelo Gallardo.

Alina Moine y Marcelo Gallardo estuvieron relacionados por rumores de romance durante años y recientemente la periodista reveló cómo vivió esa etapa de su vida. La comunicadora habló como nunca sobre el tema en una entrevista con Leo Montero en Infobae.

La periodista no confirmó con contundencia el romance, pero con sus palabras dio a entender que existió, según analizaron medios como Radio Mitre. "Cuando se refieren a dos personas es hablar en conjunto, yo no me mando sola. Tenía guardias, se seguían, me pasó mucho", comenzó Moine en alusión a la insistencia de la prensa.

"Vas aprendiendo que son charlas en conjunto. Para uno está bien decir algo y no para el otro. Por ahí es mejor no parar. Y decir: ‘Bueno, hoy hago la que vos querés, mañana hacemos la que quiero yo", continuó su relato Alina. Y cerró: "Si hoy me pasa algo similar, seguramente lo maneje mejor que antes. Aprendí que son los gajes del oficio y punto. También aprendés que a veces podés decir lo que quieras, pero hay una imaginación y un teléfono descompuesto que es infinito y tampoco podés estar aclarando todo el tiempo todo porque a veces aclarar lo alimenta más. Después te evalúan cuántas veces lo negaste y de qué forma lo negaste".

Alina Moine reveló qué no le gusta del fútbol

La periodista fue contundente al ser consultada por Montero y reveló: "La violencia. Los incidentes entre las hinchadas, lamentar algún hecho trágico, que se vaya a jugar un partido a Brasil y terminen hinchas en terapia intensiva porque se cruzaron las parcialidades. Todo eso es lo que no me gusta. Es la parte triste de este deporte. No a la violencia, para mí, es el mensaje fundamental y eso es lo que debemos sanar".

Alina Moine.

Qué dijo Alina Moine sobre la escultura viral de Gallardo

"Es un montón, es mucho. Se le fue el bronce, se abultó todo ahí. Me hicieron trending topic y yo no tengo nada que ver con semejante bulto. Después por supuesto tuve la charla con él preguntando qué pasó", comentó entre risas en Noche al Dente. Y sumó: "Tuve mi aprendizaje, al principio me afectaba. Por supuesto que todo lo que salía lo iba hablando con Marcelo. Él me decía: 'no se puede estar aclarando todo en la vida sino te la pasas aclarando. Somos muy amigos, uno sabe lo que es. Lo sufro porque por ahí la opinión del otro puede herir y más que nada por mi vieja. Yo intentaba no decir nada. Yo hago mi vida mientras que uno le haga mal a nadie".

La palabra de Moine sobre los rumores en 2019

"Pasé por todas: estuve, dejé de estar... no estoy acostumbrada a estas cosas y no me gusta en absoluto hablar de mi vida personal", comentó Moine sobre las especulaciones sobre su vida privada, en diálogo con Jorge Rial.