La esposa de Gallardo contó la verdad tras los rumores de crisis: "Aguantando"

Qué dijo la esposa de Marcelo Gallardo sobre los rumores de crisis.

Marcelo Gallardo estuvo mucho tiempo vinculado sentimentalmente a la periodista Alina Moine y aunque nunca pudo comprobarse la relación, las sospechas crecieron con tal fuerza que la información terminó llegando hasta Geraldine La Rosa, la esposa del director técnico y madre de sus hijos. Y ante nuevas versiones que indican que el matrimonio estaría atravesando una crisis, La Rosa se animó a hablar y puso fin al misterio con un anuncio contundente.

En el marco del Superclásico entre River y Boca -que le dio una victoria a Gallardo en el estadio Monumental- Geraldine La Rosa fue interceptada por un movilero de TyC Sports que le preguntó por el partido y ella deslizó algunos detalles sobre el vínculo familiar: “Muy feliz porque mi marido se lo merece y porque mis hijos están aguantando ahí desde donde están. Siempre es especial, Marcelo está todo el día trabajando y todos aguantamos".

Como si fuera poco, Geraldine La Rosa desmintió cualquier crisis en la pareja al revelar su plan familiar tras el triunfo de "El Muñeco" Gallardo: "Una buena cena en familia”. Por su parte, Marcelo Gallardo no emitió comentarios sobre los rumores de problemas en su matrimonio tras su supuesta aventura con la periodista deportiva Alina Moine, quien rechazó en reiteradas oportunidades haber tenido un romance con el director técnico.

Alina Moine reveló lo que le "afectaba" de su intimidad con Marcelo Gallardo: "Lo que salía"

Invitada a La Noche al Dente, ciclo que condujo Fernando Dente por la pantalla de América TV, Alina Moine se animó a bromear sobre su vínculo con Gallardo y específicamente se refirió a la estatua de bronce que hicieron en honor a su trabajo como DT de River. "Es un montón, es mucho. Se le fue el bronce, se abultó todo ahí", aseguró la periodista deportiva entre risas cómplices con Dente, quien trató de conseguir una revelación jugosa sobre la supuesta relación amorosa.

Entonces, se refirió a la vez en que la convirtieron en trending topic por esta misma situación y confesó que se sintió bastante incómoda: "Me hicieron trending topic y yo no tengo nada que ver con semejante bulto. Después por supuesto tuve la charla con él preguntando qué pasó". Así fue como, ante las declaraciones de sus "conversaciones" con Gallardo, Dente le consultó cómo manejó esta exposición que no eligió.

"Tuve mi aprendizaje, al principio me afectaba. Por supuesto que todo lo que salía lo iba hablando con Marcelo. Él me decía: 'no se puede estar aclarando todo en la vida sino te la pasas aclarando'", confesó. Por último, sentenció: "Somos muy amigos, uno sabe lo que es. Lo sufro porque por ahí la opinión del otro puede herir y más que nada por mi vieja. Yo intentaba no decir nada. Yo hago mi vida mientras que uno le haga mal a nadie".